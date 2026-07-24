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中職／魔爾曼陪產一去不回有原因 桃猿副領隊：太太早產
樂天桃猿隊洋投重要戰力魔爾曼返美陪產，一夕之間動態從「將盡快歸隊」變成「一去不復返」，副領隊礒江厚綺還原狀況，摩爾曼的太太因早產，事發臨時，也透露若家庭狀況穩定下來，期盼能再與他合作。
魔爾曼返美的消息是在22日首度揭露，當時總教練曾豪駒表示與他保持聯繫，球團說明也表示他會盡快回到球隊，然而23日選手異動中就將他註銷註冊，球團對此回應：「球團尊重並諒解他希望留在美國、就近照顧家人的想法，因此決定註銷。」
究竟是魔爾曼突然變卦，或是球團說法有所保留？總教練曾豪駒透露，這部分由球團說明。
礒江厚綺說明，魔爾曼的太太早產，而且是提早很多，魔爾曼希望回去陪伴家人，有表達無法確定回來的時間，球團尊重他的決定。
魔爾曼未到831即離隊，明年是否還有續留可能性？礒江厚綺表示，他上半季在球隊貢獻很好，也與隊友互動很好，原本希望可以和他打拚到底，希望之後他的家庭狀況穩定下來，可以討論繼續合作的可行性
至於後續新洋投，他表示，「一直有在更新名單，後續看如果真的需要，會有進一步動作。」
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