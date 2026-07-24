棒球／桃園市下周赴美參與小馬聯盟青棒賽 全隊先到大甲鎮瀾宮祈福

桃園市青棒代表隊在115年王貞治盃全國青棒錦標賽奪下冠軍，取得2026年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級（17-18歲組）世界青棒錦標賽的台灣代表權，將於29日啟程前往美國參賽。今天全隊（24日）前往「大甲鎮瀾宮」參香祈福，感謝鎮瀾宮長期對國內基層棒球與本屆賽事的熱情贊助與支持，並祈求媽祖保庇球隊此行赴美比賽一路平安、旗開得勝。

為感謝大甲鎮瀾宮贊助今年王貞治盃賽事，桃園代表隊特別致贈兩件球衣予鎮瀾宮副董事長鄭銘坤。鄭銘坤除了勉勵球員在國際舞台展現台灣棒球實力，也代表鎮瀾宮致贈加菜金。

鄭銘坤表示：「大甲媽祖長期關注地方發展與基層體育培育，看到台灣的年輕選手在球場上拚勁十足，讓人非常感動。這次桃園市隊能夠從全國頂尖隊伍中脫穎而出、奪得冠軍並代表國家出術，是台灣的驕傲。希望大家帶著媽祖的祝福，安心發揮平時訓練的成果，勇往直前、為國爭光。」

桃園市代表隊將在29日啟程前往美國，參加2026年小馬聯盟世界青棒錦標賽，領隊吳明禧感謝中華棒球協會與大甲鎮瀾宮等各界單位的大力支持與資源注入，讓球員們能夠擁有完善的競賽環境與後勤支援。全體教練團與選手已做好萬全準備，盼能再創佳績。

桃園市總教練陳威儒強調，參香祈福不僅讓球員們在心靈上獲得沉澱與安定，也讓大家更懂得感恩各界給予的機會與資源，隊員們將帶著這份滿滿的祝福，在接下來的賽事中全力以赴。