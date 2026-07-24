棒球／郭智輝專訪曝初心：北京奧運輸給中國那年立下志向 默默耕耘棒球15年

經濟部前部長郭智輝日前宣布參選中華民國棒球協會第14屆理事長，也讓外界重新關注他多年前提出的「成立中職第六隊」構想。郭智輝近日於個人臉書粉專向球迷致意，日前接受前立委陳柏惟（3Q）專訪時，他也分享了這段長達15年、始終沒有間斷的棒球之路。

專訪中，陳柏惟問起，郭智輝一個外界普遍認識的半導體業企業家，怎麼會一頭栽進棒球？郭智輝笑說自己從小就是棒球迷，初中還加入校隊，「坐板凳時間比上場時間還多」，但這並不影響他對棒球的投入。他提到，2008年北京奧運，台灣輸給了中國，身為球迷的他深受震撼，也就是從那一年起，他下定決心要為台灣棒球做點什麼，成立了企業成棒隊，一路默默耕耘至今，已經整整15年。

談起當年「成立中職第六隊」的構想，郭智輝也大方回應。他表示，這項規畫當初其他董事並不完全同意，幾經評估後，考量企業長期經營職業球隊所需的資源規模，最終未能成行，也在此向球迷致意。

不過郭智輝強調，這些年他從沒有真的離開棒球。他透露，自己每年投入棒球領域的資源近5千萬元，從創辦企業成棒隊、延攬教練團隊，到近年建置運動科學與數據系統，投入從未間斷。其中，由他創辦的全越運動事業投資的「灼見運動數據」，長期投入棒球數據蒐集與分析，並實際參與了去年世界12強棒球賽中華隊奪冠背後的情蒐工作，成為球場外一支「看不見的科技隊」。這項幕後貢獻直到近期才逐漸曝光，讓外界意外發現，郭智輝口中「暫時做不到的職業球隊」，其實換了一種形式，持續投入了超過十年。

郭智輝說：「一次奪冠令人感動，但真正重要的，是把成功背後的方法留下來。我們下一次拿冠軍，要靠奇蹟，還是靠制度？」他認為，「最好的科技，不是取代專業，而是讓專業更有力量。」這也是他這次參選棒協理事長最希望帶進協會的思維─把這15年來真正做出來的東西變成制度，讓台灣棒球的下一座冠軍，不必每一次都從零開始。