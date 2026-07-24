中職／傳奇捕手石金受報考郵局！健保卡上和信鯨球衣照球迷超懷念

現年51歲的前中華職棒中信鯨隊捕手石金受，日前在社群平台曬出身分證、健保卡及考場照，參加中華郵政招考，他的健保卡上還穿著和信鯨隊招牌藍色球衣，貼文曝光後引發球迷熱烈討論。

石金受離開職棒後，在基層棒球擔任教練，但如今決定報考郵局，他發文解釋，「熱情很美，但生活很真實。棒球教練是一份燃燒靈魂的工作，可惜現實的環境，讓這份燃燒漸漸難以支撐起對未來的安全感。​為了給未來的自己更穩定的保障，運動員『拼戰到底』的精神，轉移到公職考試的書本上 全力以赴。」

中華郵政今年公開招考，預計錄取983名，吸引1萬2000多人報名，其中更有900人具有碩、博士學歷者，平均錄取率略高於去年，起薪4萬1655元至4萬6535元。

石金受貼出多張照片，健保卡上的他，身穿中信鯨前身和信鯨的球衣。網友們紛紛感嘆，「傳奇球星」、「健保卡照片還是和信鯨球衣！太有畫面」、「這張健保卡起碼也有S級」、「祝福金榜提名，我是中信鯨球迷，現場看過你打球」、「第一次看你比賽應該是榮工隊少棒選拔賽陣中有王治國、林怡宏兩大強投，那年是威廉波特冠軍，轉眼間40年了QQ」。

石金受1974年出生，少棒時期就加入榮工體系，1987年曾代表中華少棒隊參加威廉波特少棒賽，對日本擊出全壘打，是當年冠軍捕手。2000年石金受加入中華職棒和信鯨，2003年獲選中職最佳十人捕手；2005年奪下金手套，曾打過5屆明星賽。中信鯨2008年解散，石金受離開職棒圈轉戰基層棒球，曾擔任永靖國中、文昌國小、馬光國小和文光國小教練。