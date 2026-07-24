快訊

台股狂瀉逾千點！創見單季賺贏1年觸漲停 領軍記憶體模組股逆勢突圍

「台灣最強高中生」Ray認恢復單身！辣模前女友曝分手時間點

遭檢調搜索！頎邦說明營運正常 股價跌停深鎖、逾1.3萬張等著賣

中職／傳奇捕手石金受報考郵局！健保卡上和信鯨球衣照球迷超懷念

聯合新聞網／ 綜合報導
石金受。 聯合報系資料照
石金受。 聯合報系資料照

現年51歲的前中華職棒中信鯨隊捕手石金受，日前在社群平台曬出身分證、健保卡及考場照，參加中華郵政招考，他的健保卡上還穿著和信鯨隊招牌藍色球衣，貼文曝光後引發球迷熱烈討論。

石金受離開職棒後，在基層棒球擔任教練，但如今決定報考郵局，他發文解釋，「熱情很美，但生活很真實。棒球教練是一份燃燒靈魂的工作，可惜現實的環境，讓這份燃燒漸漸難以支撐起對未來的安全感。​為了給未來的自己更穩定的保障，運動員『拼戰到底』的精神，轉移到公職考試的書本上 全力以赴。」

中華郵政今年公開招考，預計錄取983名，吸引1萬2000多人報名，其中更有900人具有碩、博士學歷者，平均錄取率略高於去年，起薪4萬1655元至4萬6535元。

石金受貼出多張照片，健保卡上的他，身穿中信鯨前身和信鯨的球衣。網友們紛紛感嘆，「傳奇球星」、「健保卡照片還是和信鯨球衣！太有畫面」、「這張健保卡起碼也有S級」、「祝福金榜提名，我是中信鯨球迷，現場看過你打球」、「第一次看你比賽應該是榮工隊少棒選拔賽陣中有王治國、林怡宏兩大強投，那年是威廉波特冠軍，轉眼間40年了QQ」。

石金受1974年出生，少棒時期就加入榮工體系，1987年曾代表中華少棒隊參加威廉波特少棒賽，對日本擊出全壘打，是當年冠軍捕手。2000年石金受加入中華職棒和信鯨，2003年獲選中職最佳十人捕手；2005年奪下金手套，曾打過5屆明星賽。中信鯨2008年解散，石金受離開職棒圈轉戰基層棒球，曾擔任永靖國中、文昌國小、馬光國小和文光國小教練。

相關新聞

MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

台灣好手李灝宇再寫新猷！今天替補上場2打席都上壘，1安打、1保送，推進連8場敲安，打破張育成保持的連續7場敲安紀錄，為台灣選手寫下新頁，累積44支安打，也超越林子偉用5季堆疊的43安，單獨站上台將安打榜第二位，眼前障礙只剩張育成的121安。

MLB／道奇前進白宮！山本、大谷互稱對方比較強 川普不知克蕭已退休

完成世界大賽二連霸的道奇隊，今天一身西裝筆挺前進白宮，接受美國總統川普接見，山本由伸去年成為奪冠功臣，川普詢問他：「你和大谷誰比覺厲害？」兩人都手比對方，逗笑全場。

MLB／白宮款待道奇 川普：或許明年還會再見到你們

美國總統川普今天在白宮款待世界大賽冠軍洛杉磯道奇隊。川普在白宮玫瑰花園舉行的慶祝活動中，稱讚連續兩年封王的道奇是「全球數...

把明星賽變成「趣味競賽」沒問題 那就把規則訂清楚吧！

中華職棒明星賽引入「傳奇卡」，球迷反響熱烈，但也引發「綜藝化」爭議。聯盟面對需修正規章，讓明星賽定位為「表演賽」，以符合法律規範。球迷的期待與優質娛樂需求迫使中職必須與時俱進。

留在獨行俠只是浪費時間 36歲K湯落葉歸根勇士成最後盼望

36歲的「K湯」湯普森有意回歸勇士，結束他在獨行俠的職業旅程。面對受傷困擾的獨行俠，湯普森的合同即將到期，他渴望重返夢想開始的地方，與老隊友柯瑞、格林並肩作戰。

大家都愛哈蘭德、梅西才是GOAT！26個2026世界盃的有趣統計

2026世界盃掀起熱潮，首次擴增至48隊，並由三國共同主辦，創下多項紀錄。福斯電視整理出26個有趣統計，包括史無前例的紅牌數及非洲隊表現亮眼。梅西與Mbappe的精彩進球成為焦點，兩人皆刷新歷史紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。