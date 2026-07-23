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中職／陳仕朋94球飆首場無四死球完封勝 悍將6：0對戰獅隊5連勝

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
富邦悍將陳仕朋投出生涯第4場完投完封勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將陳仕朋投出生涯第4場完投完封勝。圖／富邦悍將提供

富邦悍將隊左投陳仕朋相隔超過2個月重返一軍，今天在台南亞太棒球場對上統一獅隊，以94球投出生涯首場9局無四死球完封勝，也是首場「麥達克斯（Greg Maddux）完封勝」，有悍將打線和守備的幫忙，加上張育成本季第12轟加持，率領悍將以6：0打下二連勝。

獅隊今天排出洋投喬登先發，悍將打線今天一開賽就有攻勢，池恩齊獲保送上壘、孔念恩敲出安打，2出局一、二壘有人時，董子恩敲出左外野二壘打，敲回2：0領先。

3局上喬登連投2次四壞球保送，悍將孔念恩再敲安打攻佔滿壘， 王苡丞敲右外野安打送回2分，林澤彬擊出內野滾地球趁傳上壘，雖嘗試盜上二壘失敗，但三壘跑者孔念恩回到本壘攻下單局第3分，將比數拉開為5：0。

喬登此戰僅投3局失5分退場，寫下來台後最慘一役。悍將之後還對獅隊牛棚開砲，張育成此戰扛起開路先鋒，5局上率先上場打擊，面對王鏡銘轟出一發左外野陽春全壘打，個人本季第12轟出爐，續居聯盟全壘打王，也幫助悍將隊打下6分領先。

陳仕朋今年因傷直到5月才在一軍出賽，但2場先發分別僅投3.1局失5分、2.2局失5分，回到二軍調整超過2個月後，今天在一軍滿血回歸。

陳仕朋此戰完投9局被敲6支安打，送出2次三振，沒有保送，投出本季首場、生涯第4場完封勝，並以94球演出生涯首場「麥達克斯完封勝」，是本季繼台鋼雄鷹黃子鵬後的第二人，拿下本季首勝且獲選單場MVP。

獅隊今天全場敲6安，但出現多打4次雙殺打，攻勢屢遭瓦解，吞下3連敗、對戰悍將隊5連敗。

富邦悍將張育成敲出本季第12轟。圖／富邦悍將提供
富邦悍將張育成敲出本季第12轟。圖／富邦悍將提供

富邦悍將陳仕朋投出生涯第4場完投完封勝。圖／富邦悍將提供
富邦悍將陳仕朋投出生涯第4場完投完封勝。圖／富邦悍將提供

陳仕朋 中職 孔念恩

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