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韓職／王彥程7局失2分優質先發、賞7K飆152公里 收下本季8勝

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日職／林安可對決北山亘基揮雙安敲長打 西武2：11不敵火腿

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
林安可(右)敲出安打。 DAZNTaiwan畫面提供
林安可(右)敲出安打。 DAZNTaiwan畫面提供

日職西武獅隊昨天在延長賽擊敗火腿隊，今天2連戰第2場交手，反被火腿的強大火力狙擊，火腿單場敲3轟，以11：2拿下勝利；西武隊台灣外野手林安可此戰先發上陣，敲雙安還有長打表現、跑回全隊第1分。

林安可今天擔任西武隊先發第5棒、左外野手，面對火腿隊先發投手北山亘基，2局下首打席率先上場就敲出安打，靠平澤大河的安打推進至三壘，再藉由渡部聖彌的滾地球跑回全隊第1分。4局下第二打席則遭到三振，6局下在2出局後擊出二壘打，但沒能跑回分數。

西武隊前8局只靠林安可跑回唯一1分，直到9局下洋砲尼文（Tyler Nevin）從生田目翼手中轟出陽春全壘打，才有第2分進帳，林安可接著上場，敲出左外野飛球出局。

此戰林安可合計4打數敲2安、跑回1分，近期連兩場出賽都是雙安表現，目前打擊率2成25。 

西武隊今天全場敲10安僅換回2分；火腿隊則是以15支安打敲回11分，擊出3發全壘打，野村佑希在3局上轟出超前3分彈，洋砲雷耶斯（Franmil Reyes）在4局上擊出2分砲，萬波中正在6局上也轟一發2分全壘打。

兩隊此戰的經典賽國手對決，由西武隊左投隅田知一郎，對上火腿隊右投北山亘基。但隅田知一郎慘遭狙擊，僅投4局，被敲9支安打包括2轟，還有3次四壞球保送，失7分（4分自責分），承擔敗投；北山亘基則繳出6局失1分的優質先發，拿下本季第9勝。

林安可 西武 火腿

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