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韓職／王彥程7局失2分優質先發、賞7K飆152公里 收下本季8勝
效力於韓職韓華鷹隊的台灣左投王彥程，今天首度前進光州，客場出戰起亞虎隊，繳出7局僅失2分的優質先發、送出7次三振，本季第2度投滿7局，最快球速則飆到赴韓後最速的152公里；「愛彥程打線」此戰也給予強大的火力支援，最終韓華以9：3拿下勝利，王彥程收下本季第8勝。
王彥程在首局雖被起亞虎隊洋砲卡斯特羅（Harold Castro）敲安打，但隨即製造雙殺，形成變相3上3下，之後2局則是連續解決6名打者、送出3次三振。
韓華打線在3局上靠著吳在原二壘打、洋將佩拉薩（Yonathan Perlaza）安打敲回第1分，接著文賢彬轟出2分全壘打，幫助韓華取得3：0領先。4局上又靠著連續攻勢再添2分，將比數拉開為5：0。
王彥程在4局下先被起亞虎隊開路先鋒金虎怜敲出安打，接著一顆148公里的直球被轟成右外野2分砲，連兩場比賽挨轟，也讓起亞虎隊將比數追成3分差。王彥程接著先製造滾地球出局，又被羅成範敲出安打，但隨後製造雙殺化解危機。
王彥程自第5局起又是連續解決6名打者，送出3K。韓華打線也持續替他多添分數，6局上追加2分，7局上則有李度潤再轟2分砲，將比數改寫為9：2。
7局下王彥程續投，雖對首名打者金倒永投出四壞球保送，隨後製造雙殺，接著又讓金善彬敲出安打，但用三振抓下該局最後一個出局數。起亞虎隊在9局下追回1分，但無法動搖比賽結果。
此戰王彥程投完7局用85球退場，追平韓職生涯單場最長投球局數，被敲出5支安打，因全壘打失2分，全場僅1次四壞球保送，送出7次三振，最快達球速152公里，收下本季第8勝，目前防禦率3.61。
王彥程在韓職出賽19場累積8勝，也超越王維中在2018年效力於NC恐龍隊時所拿下的7勝（10敗），寫下台將在韓職單季最多勝紀錄。
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