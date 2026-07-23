中職／悍將「虎道同盟」8月新莊登場 傳奇左投岩田稔開球

富邦悍將隊再度與日職阪神虎聯手，「虎道同盟」主題日將在8月1日、2日登場。阪神虎傳奇球星岩田稔和超人氣吉祥物To-Lucky、Ki-Ta及阪神虎啦啦隊Tigers Girls都將來到新莊城堡。悍將也將穿上全新的聯名主題球衣，並推出一系列的悍將、阪神聯名商品。

打造虎道同盟盛會，新莊球場將充滿濃濃的東洋野球風，主題日現場準備了多項結合棒球樂趣、阪神虎文化與阪神甲子園特色的趣味挑戰，挑戰成功就有機會把活動專屬贈品「虎道同盟 和風團扇」帶回家。

阪神甲子園球場主題攤位也將展出富邦悍將執行副領隊林威助先生於阪神虎隊效力時期的球衣，並販售附贈阪神虎隊球衣的阪神甲子園歷史館入館券，以及推出社群追蹤贈禮活動。上述活動贈品數量有限，送完為止。

曾克服一型糖尿病病魔、並在日職賽場上拚戰16年、拿下60勝的阪神虎傳奇左投岩田稔，將在8月2日踏上新莊棒球場的投手丘，為悍將開球，同時也會和悍將家人近距離互動。

來自阪神虎超人氣吉祥物To-Lucky、Ki-Ta也沒有缺席，繼去年來到新莊同樂之後，今年再次來到台灣和悍將家人相見歡，除了將在舞台活動和大家見面之外，也將在1日擔任開球嘉賓。

這次悍將主題日特別打造限定進場贈品「虎道開運口金包」，融合日式傳統口金包的復古與時尚元素，並結合悍將×阪神虎聯名設計，象徵「招福、裝好運」，將滿滿的祝福與好運通通帶回家！此外，進場還可獲得「大田海洋 鱈魚脆片」，數量有限送完為止。

阪神虎吉祥物To-Lucky、Ki-Ta將再次來台。圖／富邦悍將隊提供