中職／李超延長賽11球穩守2局勝投 自信球種大膽對決

中職味全龍隊投手李超今天延長賽10局登板，連兩局突破僵局制僅花11球穩守不失分、表現完美；李超表示，拿出最自信球種大膽對決，很開心可以幫助球隊搶勝。

龍隊今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，兩隊9局打完1比1僵持不下，龍隊延長賽10局上換上投手李超登板，依序面對林智平、林子偉、林立，連抓3個出局數，11局上續投，面對桃猿隊中心棒次陳晨威、林泓育，也都沒被敲出安打，穩守不失分。

龍隊11局下靠著蔣少宏再見安打以2比1拿勝，李超用11球後援投2局無失分，拿下個人本季第3勝，龍隊總教練葉君璋直誇：「李超表現完美。」

李超表示，在牛棚準備時就知道將要對到的桃猿隊打者都不好對付，有做好心理建設，上去照著預想好的方式做、蠻順利的。

李超透露，10局下球隊一度有攻占三壘機會，雖然內心情緒高昂，但知道11局可能還有任務，有保持準備續投的狀態，11局上本來任務是解決陳晨威，但瞄到牛棚還沒有投手準備，加上用球數沒有很多，想辦法完成投球任務，很開心沒有讓教練團失望。

李超也提到，桃猿隊的打者難纏，不浪費不必要的用球數，加上連兩局桃猿隊首名打者都採取直接攻擊、沒有短打戰術，代表桃猿隊對他們首名打者很有自信，既然如此，也要拿出最有自信的球種，大膽進攻、正面對決，可以替球隊守住延長賽不失分感覺很爽，也相信隊友可以把分數打回來。