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中職／兄弟殺紅眼單場24安、19分寫聯盟本季新高 賞台鋼隊史最慘紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟張士綸單場4安4打點，拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供
中信兄弟張士綸單場4安4打點，拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供

中信兄弟今天在台中洲際棒球場對上台鋼雄鷹隊，全隊打擊殺紅眼，前4局得分就破雙位數、前7局局局有分數進帳，第8局雙方15分差的局面下，還上演台鋼野手登板、兄弟投手打擊的戲碼，才讓兄弟的連續得分告一段落，終場兄弟以19：4大勝收場、終止3連敗。

中信兄弟此戰單場敲24支安打、攻下19分，都寫下聯盟本季新高；也讓台鋼苦吞隊史單場被敲最多安打、最多失分紀錄。

台鋼雄鷹先發投手江承諺今天僅投2.2局，被掃出10支安打，失7分（6分自責分），陳宇宏接手1.1局再被敲7安、失5分，之後登板的施子謙、韋宏亮、王躍霖各投1局，都有失分紀錄。

前7局打完兄弟已經比數拉開為15分差，8局下台鋼推出野手曾昱磬登板，是他在中職生涯首次以投手身份出賽，兄弟也換上投手代打，學生時期是著名「二刀流」的陳琥率先上場，繼2018年後再次上場打擊，擊出中外野飛球出局，接著江忠誠在生涯首打席擊出游擊滾地球出局，曾昱磬再讓江坤宇擊出飛球出局，投出3上3下，也止住兄弟的得分攻勢。

兄弟先發洋投勝騎士今天主投6局，被敲7支安打，失4分，拿下勝投，之後由魏碩成、陳柏均、王凱程合力完成比賽。

兄弟打線則是全場猛揮24支安打，包括江坤宇2分砲（本季第2轟）和曾頌恩陽春彈（本季第2轟）。前3棒張士綸、張仁瑋、曾頌恩則都繳出4安「鐵支」表現，合計貢獻11分打點，其中張士綸單場6打數4安打，包括2支二壘打，敲回4分打點，拿下單場MVP。  

江坤宇敲本季第2轟。圖／中信兄弟提供
江坤宇敲本季第2轟。圖／中信兄弟提供

中信兄弟張士綸單場4安4打點，拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供
中信兄弟張士綸單場4安4打點，拿下單場MVP。圖／中信兄弟提供

中職 台鋼 陳宇宏

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