中職／蔣少宏11局下敲生涯首支再見安 龍隊2：1斬猿收下4連勝

味全龍隊今天在台北大巨蛋面對下半季戰績領先的樂天桃猿隊，前6局受制於猿隊本土先發陳克羿的封鎖，但7局下先將比數扳平，雙方1：1戰到延長賽後，捕手蔣少宏在11局下代打敲出個人生涯首支再見安打，幫助龍隊以2：1打下勝利，收下近期4連勝。

龍隊洋投蔣銲今天主投6局用98球，被揮出4支安打，以2次四壞球保送，飆10次三振，唯一失分出現在4局下， 被林立、陳晨威連敲2安，接著猿隊在一、三壘有人的局面下發動雙盜壘戰術，林立跑回猿隊第1分。

猿隊本土投手陳克羿本季第6場先發，前6局完全壓制龍隊打線，2局下雖被李凱威敲出1支安打安打，但隨後李凱威發動盜壘遭到觸殺，該局形成變相3上3下。4局下讓吉力吉撈．鞏冠選到保送上壘，也隨即製造雙殺出局，6局投完繳出變相18上18下的表現。

然而陳克羿續投7局下被攻破，被吉力吉撈．鞏冠敲出二壘打，2出局後又對劉基鴻投出四壞球保送上壘，接著被李凱威敲出安打失1分，龍隊將比數扳成1：1平手，陳克羿退場休息，王志煊登板接手後也守住一、二壘有人的局面。

陳克羿此戰主投6.2局用86球，只被敲3支安打，有2次保送，失1分，送出6次三振，無關勝敗。

兩隊正規賽9局打完維持1：1平手，一路戰進延長賽，龍隊推出李超登板，在突破僵局中擋下猿隊的攻勢，後援2局無失分守住局面。11局下龍隊面對猿隊新任守護神陳冠宇，蔣少宏在三壘有人時上場代打，掃出左外野方向的再見安打，一棒終結比賽，拿下單場MVP。