中職／鈴木駿輔先發7局失1分 率悍將3：1收下半季第3勝
富邦悍將日籍投手鈴木駿輔今天出戰統一獅隊，繳出7局失1分的好投，並靠打線在6局上攻破統一獅隊洋投獅帝芬，終場悍將以3：1勝出，下半季第3勝終於到手，本季對戰獅隊戰績則是10勝3敗，並讓獅隊吞下2連敗。
獅隊在主場亞太棒球場對上悍將隊，4局下率先展開攻勢，明星賽第2戰開轟拿下MVP的43歲內野手陳鏞基，率先上場就敲出安打，接著22歲林培緯補上二壘打送回壘上的陳鏞基，獅隊先取得1：0領先。
悍將隊前5局沒能從獅帝芬手中攻下分數，直到6局上有所突破，孔念恩揮出二壘打、葉子霆擊出內野安打形成一、三壘有人，葉子霆成功盜上二壘，投手獅帝芬接著發生暴投，悍將先將比數扳平，范國宸擊出中外野小飛球，但獅隊出現守備瑕疵，讓三壘上的葉子霆跑回超前分。
9局上面對獅隊牛棚投手鄭鈞仁，悍將隊又有攻勢，王苡丞靠失誤上壘，林澤彬短打推進隊友，王念好敲出右外野二壘打，替悍將隊多添1分保險分，終場悍將就以2分差勝出
鈴木駿輔今天先發7局用98球，被敲出6支安打，送出7次三振，失1分，拿下本季第7勝並獲選單場MVP，之後由張奕、曾峻岳各投1局守住勝利。
獅帝芬主投6局用95球，被掃出6支安打，有3次四壞球保送，有2次三振，也出現2次暴投，失2分都是自責分，吞本季第6敗。
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