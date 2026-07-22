日職／孫易磊1局無失分奪中繼成功 西武洋砲10局再見轟擊退火腿

日職西武隊今天在主場迎戰火腿隊，台灣外野手林安可沒有出賽，無緣上演「台灣對決」。火腿隊孫易磊在7局下中繼1局無失分，最快球速達154公里，守住雙方平手局面，拿下中繼成功。最終西武隊則在延長賽10局下靠著洋砲尼文（Tyler Nevin）轟出再見陽春砲，以4：3拿下勝利。

火腿隊王牌投手伊藤大海今天先發上陣，主投6局，被敲出8支安打，也送出8次三振，失3分，仍是優質先發表現。西武隊先發投手平良海馬則是主投5局，被敲5支安打，送出6次三振，有3次四死球保送，失3分，兩人皆無關勝敗。

兩隊前4局打完就維持3：3平手，7局下火腿隊伊藤大海退場後，由孫易磊上場中繼，面對首名打者源田壯亮，先用速球取得球數2好1壞的領先，但接著連投3顆壞球，形成四壞球保送，下一棒蛭間拓哉採犧牲短打將跑者推進上二壘。

孫易磊接著讓西川愛也擊出中外野飛球出局，但2出局後又保送了洋砲卡納里歐（Alexander Canario），一、二壘有人時讓古賀悠斗擊出游擊滾地球出局，成功化解失分失分。

孫易磊在本月18日重返一軍，角色從牛棚出發，這也是繼18日對上歐力士隊後，本季第二場後援登板，投1局用19球，沒有被敲安打，但投出2次保送，無失分，最快球速達154公里，拿下本季首次中繼成功

兩隊一路維持3：3平手戰進延長賽，10局下西武洋砲尼文砲轟火腿隊田中正義，敲出中外野方向的再見陽春砲，替西武打下勝利。