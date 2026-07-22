亞青棒球賽／楊曜丞目標投到155公里 把握亞青舞台拚身價

穀保家商投手楊曜丞去年U18世界盃培訓沒留在正選名單，今年拚亞洲青棒錦標賽，楊曜丞希望把握舞台拚身價，高中最後一年，目標球速投到155公里，心態可以更進步。

最快球速約152公里的投手楊曜丞去年有被選入U18世界盃棒球賽培訓名單，但最後沒留在正選名單中，今年再被選入亞洲青棒錦標賽培訓名單，他表示，今年已經升上高三了，設定旅外的目標，如果有機會，希望可以把握青棒國際賽舞台拚身價。

楊曜丞國中階段曾代表台灣打U15世界盃棒球賽，當時是出國參賽，今年亞青則是在台灣舉行，楊曜丞表示，代表國家出賽就會更有責任感，如果有機會可以留在亞青正選名單，在台灣主場出賽感覺應該更不一樣，球迷加油聲大、也會刺激腎上腺素。

亞洲青棒錦標賽今天藍白賽後選出22人培訓名單，其中有9名投手，被問起投手群目前的定位規劃，總教練楊孝承表示，要等到第2階段集訓開始後會比較明朗，但楊曜丞是母隊的球員，觀察楊曜丞的類型比較適合先發，對於中繼、後援準備節奏掌握上可能沒有這麼好。

楊曜丞則表示，教練團給的定位就想辦法完成，有感高中階段的進步太慢，最後一年希望把身體吃壯一點，技術面不斷提升，高中畢業前目標極速投到155公里，也希望心態可以更進步，不要太容易受場外狀況影響，把可以控制的部分控制好。