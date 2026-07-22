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中職／隊友嚇到！吉力吉撈1原因剪去招牌髒辮 教練笑喊「年輕20歲」
中職味全龍隊吉力吉撈．鞏冠剪去招牌髒辮髮型，今天出現在球場嚇到隊友，教練納瓦洛笑稱年輕20歲；至於打擊近況，他則表示近期打太多滾地球，有跟總教練討論一些打擊細節。
吉力吉撈．鞏冠「髒辮髮型」是招牌，但今天到球場換了清爽的新髮型，他解釋，其實上個月就有想過要把頭髮剪掉，想要換個輕鬆的髮型，睡覺時突然覺得有點沒辦法忍受頭髮一直跑到眼睛，也想讓頭皮休息一下，今天早上就把頭髮剪了。
吉力吉撈．鞏冠回憶，上一次剪沒有辮子的造型應該是2021年，今天一進到球場，隊友反應都很吃驚，投手教練納瓦洛（Jaime Navarro）甚至說他看起來年輕20歲，之前因為留著辮子，帽子也需要空間，剪掉頭髮後突然覺得安全帽的頭圍變太大。
賽前練習時，吉力吉撈．鞏冠也跟龍隊總教練葉君璋交流許久，吉力吉撈．鞏冠透露，主要是講一些打擊的細節，有些東西需要做一些調整，想辦法把狀態調整到最好面對比賽。
吉力吉撈．鞏冠自認最近打太多滾地球，希望可以做出改變，想要在球場上發揮該有的能力，把可以做好的事情展現出來。
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