中職／林智勝幫朱育賢設全壘打進度 目標41歲306轟

味全龍隊朱育賢新人年起連11季雙位數全壘打續寫紀錄，「中職全壘打王」林智勝已經幫忙設好目標，林智勝希望朱育賢朝著41歲306轟、44歲350轟目標前進，可以突破他的紀錄。

朱育賢去年球季先改寫林智勝新人年起連續球季雙位數全壘打紀錄，昨天敲出個人本季第10轟，新人年起連11季雙位數全壘打、續寫新紀錄，而中職連續球季雙位數全壘打紀錄為張泰山的15季。

林智勝中職生涯累積305轟是「中職全壘打王」，球員生涯退役後擔任龍隊助理打擊教練，他今天賽前受訪表示，有一直催促朱育賢全壘打進度，看好朱育賢是現役中生代球員中，最有機會打破自己紀錄的人。

林智勝表示，要從新人年起維持每年都敲出雙位數全壘打不是容易的事情，除了要維持固定先發出賽，30歲過後身體的狀況也很重要，保持健康出賽很重要。

林智勝細算，笑說雖然樂天桃猿隊林泓育已經累積217轟、為目前現役球員最多，但林泓育已經40歲，想要追趕305轟紀錄可能有點辛苦，原本看好年輕重砲林安可，但林安可也已經到日職發展，現役球員中，朱育賢突破305轟障礙的機會最大。

朱育賢目前中職生涯全壘打數累積194轟，林智勝幫朱育賢列出了「全壘打進度」，朱育賢現在34歲，只要能健康出賽，目前41歲達成306轟、44歲打到350轟，看好朱育賢續戰10年。