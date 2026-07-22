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中職／台北大巨蛋還可躺著賺10年 王雲慶：新北競爭要有更好的營運牌

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
資深球評王雲慶直言，台北大巨蛋未來10年還可以「躺著賺」，畢竟地點實在得天獨厚，除了擁有方便的捷運，附近也都是商業設施，聚集人潮的力量很大。聯合報系資料照
資深球評王雲慶直言，台北大巨蛋未來10年還可以「躺著賺」，畢竟地點實在得天獨厚，除了擁有方便的捷運，附近也都是商業設施，聚集人潮的力量很大。聯合報系資料照

新北大巨蛋確定落腳「樹林機五」，預定2032年動工，資深球評王雲慶今天表示，從都會區的角度看來，雙北絕對可以容納兩座大巨蛋，未來新北大巨蛋將會瓜分市場，成為台北大巨蛋的競爭對手，想要有好成績必須在抽成、配套方面仔細評估，一定要打出更好的「營運牌」，才能吸引更多企業投入經營。

王雲慶曾任大巨蛋顧問，也參與新北大巨蛋選址會議，他表示，新北大巨蛋設定2032年啟動興建，若在4年內完工啟用就是2036年，從這個角度看來，台北大巨蛋還有10年的時間可以獨占市場，接下來就要面對新北大巨蛋的挑戰。

中華職棒在台北大巨蛋安排例行賽進入第3年，目前125場湧進256萬6312人次觀戰，單場平均達20530人，近兩年4場明星賽更是場場爆滿，吸引16萬人次進場；王雲慶形容台北大巨蛋未來10年還可以「躺著賺」，畢竟地點實在得天獨厚，除了擁有方便的捷運，附近也都是商業設施，聚集人潮的力量很大。

新北大巨蛋候選基地原來6選2方案，「樹林機五」、「淡海二期」成為優先評估標的，最後決定「樹林機五」勝出；王雲慶表示，淡海基地的國有土地多，北市府在「樹林機五」取得土地取比較方便，扣除必須徵收的部分，大部分都是市府所有，新北大巨蛋已經完成選址，接下來就是進行財務計畫，再決定營運方針。

中職 台北 大巨蛋 新北大巨蛋

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