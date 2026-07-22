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中職／悍將人氣衝上全聯盟榜首 陳昭如看好新北大巨蛋未來發展

聯合報／ 記者藍宗標／台北即時報導
富邦悍將領隊陳昭如。 聯合報系資料照
富邦悍將領隊陳昭如。 聯合報系資料照

針對新北市政府規劃於樹林區選址興建新北大巨蛋富邦悍將隊領隊陳昭如今天表示，球團對於任何能夠促進台灣棒球產業發展、改善球迷觀賽體驗的長期設施規劃，均抱持樂觀其成與祝福的態度。新北市擁有龐大的運動、娛樂參與人口與成熟的球迷基礎，佈局大型體育場館，對整體職棒環境與運動娛樂產業的升級，球團認為是一件正面好事。

悍將今年成為中職主場人氣最旺的球隊，目前33場主場比賽吸引36萬6272人次進場，單場平均11099人排名第一，未來有機會以新北大巨蛋、新莊棒球場成為「雙主場」。

新北大巨蛋確定落腳「樹林機五」，預計2032年啟動興建，陳昭如表示，從台北大巨蛋啟用後，確實對球團的經營、球員的環境及球迷的觀賽體驗度，均大幅的提升，有目共睹。大台北地區人口密度高且休閒娛樂需求旺盛，室內場館能有效克服雨勢對賽事的影響，長遠來看，多座大型場館的存在能互相補足功能，進一步把台灣運動娛樂產業的市場規模做大。

陳昭如指出，對富邦悍將而言，除了近年和中職各隊參與台北大巨蛋主場賽事之外，新莊棒球場始終是球隊深耕多年的核心大本營，球團會持續經營提升主場設施，並提供球迷朋友更完善且舒適的看球環境。面對未來長遠的產業變化，球團會秉持以開放樂觀的心態期待台灣棒球環境持續進步。

大巨蛋 中職 富邦悍將

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