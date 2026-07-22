中職／悍將人氣衝上全聯盟榜首 陳昭如看好新北大巨蛋未來發展

針對新北市政府規劃於樹林區選址興建新北大巨蛋，富邦悍將隊領隊陳昭如今天表示，球團對於任何能夠促進台灣棒球產業發展、改善球迷觀賽體驗的長期設施規劃，均抱持樂觀其成與祝福的態度。新北市擁有龐大的運動、娛樂參與人口與成熟的球迷基礎，佈局大型體育場館，對整體職棒環境與運動娛樂產業的升級，球團認為是一件正面好事。

悍將今年成為中職主場人氣最旺的球隊，目前33場主場比賽吸引36萬6272人次進場，單場平均11099人排名第一，未來有機會以新北大巨蛋、新莊棒球場成為「雙主場」。

新北大巨蛋確定落腳「樹林機五」，預計2032年啟動興建，陳昭如表示，從台北大巨蛋啟用後，確實對球團的經營、球員的環境及球迷的觀賽體驗度，均大幅的提升，有目共睹。大台北地區人口密度高且休閒娛樂需求旺盛，室內場館能有效克服雨勢對賽事的影響，長遠來看，多座大型場館的存在能互相補足功能，進一步把台灣運動娛樂產業的市場規模做大。

陳昭如指出，對富邦悍將而言，除了近年和中職各隊參與台北大巨蛋主場賽事之外，新莊棒球場始終是球隊深耕多年的核心大本營，球團會持續經營提升主場設施，並提供球迷朋友更完善且舒適的看球環境。面對未來長遠的產業變化，球團會秉持以開放樂觀的心態期待台灣棒球環境持續進步。