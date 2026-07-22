亞青棒球賽／22人培訓名單 張乙安、劉任右入列

亞洲青棒錦標賽經過5場藍白對抗賽，今天賽後篩選出22人名單，上屆U18世界盃班底張乙安此次擔任隊長，另外劉任右、帕蘇拉．塔基斯利尼安也是去年U18班底。

亞洲青棒錦標賽將於9月在台灣舉行，由玉山盃青棒賽冠軍隊伍新北市取得組訓權，總教練為楊孝承，6月20日公布36人培訓名單，並於7月13日展開集訓，安排5場藍白對抗賽觀察球員狀況。

原本36人名單中已經與美職簽約的投手賴謙凡、林珺希、何樺在第一階段開訓前都因傷退出，遞補進名單的投手李承濬、饒又語都有繼續留在22人培訓名單中。

投手群共9人為吳昊翔、李承濬、鄭品紳、吳杰叡、楊曜丞、蔡辰瀧、劉任右、陳昱勛和饒又語；捕手3人為黃世堯、林昀樂及顏浩恩。

內野手5人為陳耀杰、陳柏凱、張乙安、邱聖安和全永樂，外野手5人為帕蘇拉．塔基斯利尼安、劉桓宇、胡辰睿、幸世賢和高邱聖紘。

其中張乙安、劉任右、帕蘇拉．塔基斯利尼安是去年U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍的班底，張乙安此次擔任「台灣隊長」重任，盼帶領團隊拚出好成績。