棒球／長期深耕業餘棒球 郭智輝：整合資源打造更完整棒球環境

經濟部前長、崇越集團創辦人郭智輝表達有意角逐新任中華民國棒球協會理事長，希望憑藉多年投入台灣棒球的經驗，結合企業治理與運動科學專業，成為政府、企業與棒球界之間的重要橋樑，為台灣棒球注入更多資源與發展動能。

隨著現任棒協理事長辜仲諒任期將屆，預計於名古屋亞運後展開的新任理事長改選備受棒壇關注。郭智輝表示，無論最終選舉結果如何，他都將持續投入台灣棒球，推動資源整合、人才培育及國際交流，期盼在各界共同努力下，讓世界看見台灣棒球真正的高度。

球界人士指出，郭智輝經營業餘棒球多年有成，結合經營企業經驗，是角逐棒協理事長最大底氣；郭智輝近日也展開棒球拜會之旅，與旅日、職棒資歷豐富的投手陳冠宇，一同前往國立台北大學三峽校區XPORTS運動表現訓練中心交流，實地了解運動科學設備與訓練成果，並指出「業餘棒球是台灣棒球的基石」，不僅肩負培育新秀的重要使命，更是職業球員職涯轉換的重要平台。

郭智輝指出，業餘棒球提供年輕球員累積實戰經驗的舞台，也讓離開職棒或返台發展的選手，有機會重新調整狀態、延續球員生涯。他以陳冠宇為例表示，陳冠宇返台初期曾加入當時他旗下的安永鮮物棒球隊，透過業餘賽事逐步找回比賽節奏，最終順利重返中華職棒，證明業餘體系在台灣棒球人才培育與銜接上的重要價值。

談到多年投入業餘棒球的初衷，郭智輝表示，當初成立企業棒球隊有兩個目標：一是凝聚企業向心力，透過棒球建立團隊精神與企業認同；二是善盡企業社會責任，在能力所及範圍內支持台灣棒球發展，他相信企業投入不只是贊助，更應成為棒球發展的重要夥伴。

郭智輝也持續將企業管理理念導入球隊經營，並率先引進日本知名的「初動負荷」訓練系統，讓運動科學與數據分析融入選手培育，協助球員提升訓練效率、降低運動傷害，打造更完善的訓練環境。他期待未來能進一步整合更多企業、學校與科研單位資源，讓運動科學成為台灣棒球持續進步的重要力量。

針對外界關注棒協改選議題，郭智輝表示，自己投入的初衷並非個人，而是希望整合政府、企業及民間力量，打造更健全、更具永續性的棒球生態系，讓基層、業餘與職業棒球形成完整的人才培育鏈，提升台灣棒球整體競爭力。