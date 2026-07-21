中職／「林智勝一直在催」 朱育賢連11季雙位數全壘打堆疊障礙

2：2平手局面，朱育賢以第六局的陽春砲轟破，率領味全龍隊以3：2擊敗樂天桃猿隊，而他自己推進菜鳥年起11季雙位數全壘打的「朱哥障礙」，賽後透露來自林智勝的催促。

龍隊此役先握有2：0領先，猿隊面對魔神龍在第五局因2安打、1保送攻佔滿壘，陳晨威以高飛犧牲打幫助猿隊破蛋，第六局林子偉二壘打、梁家榮一壘打串連再下一城，逼平戰局，朱育賢隨即在六局下以陽春砲率領龍隊再度超前，最終成為此役的致勝轟。

朱育賢從2016年於Lamigo桃猿隊展開職棒賽季，今天敲出本季第10轟，從新人年起已經連11季雙位數全壘打，繼續高疊「朱哥障礙」。若不限新人年起算，連續球季雙位數全壘打紀錄則是來自張泰山的15季。

朱育賢表示，自己對於紀錄並不會想太多，倒是林智勝有一直在催促，說他很久沒有打全壘打了，也會以自己的304轟給學弟目標，「其實滿好的，他這麼傳奇的一個選手，很多紀錄都是給後輩去突破的目標，也希望自己也不要辜負他的期望。」

他今年原本在全壘打大賽參賽名單中，但選擇辭退，坦言身上一直都有大大小小的傷，也因為前些時候的自打球有不舒服。

無緣在明星賽於大巨蛋參戰全壘打大賽，今天改在例行賽開砲，朱育賢已在大巨蛋累積7轟，擴大「巨蛋王」領先位置，得知這項數據後，他先是納悶問：「是最多嗎？那就希望自己繼續努力。」