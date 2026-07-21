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中職／從林凱威臉上看到自信 葉總：那是我喜歡的後援投手樣子
味全龍隊今天以3：2擊敗樂天桃猿隊，第九局驚濤駭浪守住危機，守護神林凱威在得點圈危機連抓3個出局數，臉上的表情讓總教練葉君璋看到自信的模樣，他說：「那是我喜歡的後援投手的樣子。」
龍隊帶著3：2領先進入第九局，推出終結者林凱威關門，開局先被梁家榮擊出安打，林政華代打執行短打，劉基鴻傳二壘直接送到外野，紀錄上為野手選擇，龍隊面臨無人出局、一二壘有人危機，林凱威先面對馬傑森、林立連飆2K，陳晨威纏鬥10球，最終擊出二壘方向滾地球出局。
林凱威守住這場勝利，葉君璋在帳面成績之外看到更多正面訊息，來自他臉上的表情。
「凱威今天投得很好！」葉君璋說：「我喜歡他今天投球的感覺，有自信，很正面，希望他可以保持像今天。雖然我不知道他今天心情是什麼，但我看起來，那是我喜歡的救援投手的樣子，對自己有自信，臉上的表情是很棒的。」
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