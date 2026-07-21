中職／已是無「猿」人…朱育賢陽春砲、魔神龍6局好投 龍隊3連勝

樂天桃猿隊今天不敵兩位「舊情人」，魔神樂繳出6局失2分優質先發，朱育賢則在第六局敲出致勝陽春砲，聯手幫助味全龍隊以3：2擊敗猿隊，取得3連勝，下半季5勝5敗站回5成勝率。

魔神龍過去兩季以「魔神樂」之名效力猿隊，總是笑嘻嘻的威能帝，以及面對各種狀況淡定的魔神樂，都擁有著隊友認證的好脾氣，共築猿隊左右護法，也建立起好交情，本季魔神樂轉戰龍隊改名「魔神龍」，「威魔」好友組合今天首度同場先發，上演友情對決。

威能帝先在第二局碰到危機，單局被敲3安打，加上游擊手馬傑森失誤，讓龍隊攻下2分，魔神龍則在第五局因2安打、1保送面臨滿壘，陳晨威以高飛犧牲打幫助猿隊破蛋，第六局林子偉二壘打、梁家榮一壘打串連再下一城。

猿隊剛追平，朱育賢就在六局下以陽春砲率領龍隊再度超前，兩軍先發投手都在完成6局投球後退場，威能帝被敲8安打、失3分（責失2分），魔神龍被敲6安打、失2分。

林凱威九局登板把關1分領先，讓前兩位打者都上壘，危機時刻面對馬傑森、林立飆K，再讓陳晨威打出二壘方向滾地球出局。

朱育賢從2016年於Lamigo桃猿隊展開職棒賽季，今天敲出本季第10轟，從新人年起已經連11季雙位數全壘打，繼續高疊「朱哥障礙」。若不限新人年起算，連續球季雙位數全壘打紀錄則是來自張泰山的15季。