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中職／怎麼投的？後勁首局5BB成史上第9人 前次已是2008年
台鋼雄鷹隊洋投後勁投出離譜的第一局，今面對中信兄弟隊單局出現5次四壞保送，追平單一投手於第一局的最多四壞保送紀錄，而前次出現已是2008年。
雄鷹今天在洲際棒球場對戰中信兄弟隊，推出後勁先發，首局壞球連發，43球裡只有16顆好球，面對10打席，投出5次保送、被敲2安打，單局丟掉4分。
中職首局單一投手最多四壞保送紀錄就是5次，過往發生過8例，包括1993年5月29日三商虎隊翁豐堉、1997年4月19日興農牛隊黑金光、1998年4月22日統一獅隊安迪、2002年3月24日兄弟象隊張士凱、2003年3月30日誠泰太陽隊薛伯特、2006年8月20日La New熊隊巴克斯、2008年5月26日兄弟象隊丹尼、2008年9月22日興農牛隊班尼歐。
後勁成為史上第9人在第一局出現5次四壞保送，更是相隔18年再現的難堪紀錄。
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