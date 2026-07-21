快訊

二伯HAHABABY涉抄襲爆不停！他揭YouTuber界「無人聲援蔡阿嘎」3大原因

政院食安修法...盧秀燕：修法不該那麼粗糙 連法務部都有很多疑問

美軍打贏每一仗卻輸掉伊朗戰爭！中情局前分析師：給北京上了3課

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／怎麼投的？後勁首局5BB成史上第9人 前次已是2008年

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。聯合報系資料照
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。聯合報系資料照

台鋼雄鷹隊洋投後勁投出離譜的第一局，今面對中信兄弟隊單局出現5次四壞保送，追平單一投手於第一局的最多四壞保送紀錄，而前次出現已是2008年。

雄鷹今天在洲際棒球場對戰中信兄弟隊，推出後勁先發，首局壞球連發，43球裡只有16顆好球，面對10打席，投出5次保送、被敲2安打，單局丟掉4分。

中職首局單一投手最多四壞保送紀錄就是5次，過往發生過8例，包括1993年5月29日三商虎隊翁豐堉、1997年4月19日興農牛隊黑金光、1998年4月22日統一獅隊安迪、2002年3月24日兄弟象隊張士凱、2003年3月30日誠泰太陽隊薛伯特、2006年8月20日La New熊隊巴克斯、2008年5月26日兄弟象隊丹尼、2008年9月22日興農牛隊班尼歐。

後勁成為史上第9人在第一局出現5次四壞保送，更是相隔18年再現的難堪紀錄。

中信兄弟 中職

延伸閱讀

中職／德保拉明先發挑戰風神紀錄 雄鷹派後勁全力突破「障礙」

MLB／雙城王牌單場苦挨6轟 守護者火力爆發險追平隊史百年紀錄

中職／8張「傳奇卡」攪翻戰局 郭天信終究要吞明星賽9連敗

MLB／鄧愷威傷癒返大聯盟首登板 中繼2.1局送3K無失分

相關新聞

中職／別談明星賽紀錄 葉總：不是明星賽、是趣味競賽！

中職明星賽上周末在台北大巨蛋熱鬧登場，打出許多話題，其中之一是郭天信終止個人9連敗，聊到這件事，葉總提出心中對於「明星賽紀錄」的疑問，認為這並非明星賽，說了好幾次「這不是明星賽」、「這是趣味競賽。」

中職／保護曾峻岳手套是反射動作 郭天信曝他更在意再見接殺是張奕

郭天信成為今年中職明星賽的男主角，悲情角色迎來喜劇結局，自己登板關門成功終止9連敗瞬間，緊抱著借來的曾峻岳手套，避免被水淋濕，如同反射動作般、刻在骨子裡的細心獲得稱讚。

中職／怎麼投的？後勁首局5BB成史上第9人 前次已是2008年

台鋼雄鷹隊洋投後勁投出離譜的第一局，今面對中信兄弟隊單局出現5次四壞保送，追平單一投手於第一局的最多四壞保送紀錄，而前次出現已是2008年。

中職／陽念祖輪替上一軍守備不錯 清楚角色定位盼有表現

中職味全龍隊內野手陽念祖14日上到一軍，總教練葉君璋表示是球員輪替安排、陽念祖守備不錯；陽念祖表示，這次上一軍更知道該做...

中職／郭天信明星賽登板 葉君璋不談紀錄：這是趣味競賽

中職味全龍隊野手郭天信明星賽登板投球，破除所屬球隊9連敗紀錄；母隊龍隊總教練葉君璋表示平安就好，至於9連敗紀錄，葉君璋不...

中職／「雞毛二人組」明星賽都成傷兵 林英傑：看恩宇好痛、結果我更痛

中職明星賽打出許多過往傳奇選手，昔日「雞毛二人組」很有默契，連在明星賽都一起傷退，林英傑也苦笑說：「真的！我看他（林恩宇）這樣的時候好痛，結果換我上去投，更痛。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。