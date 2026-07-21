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中職／陽念祖輪替上一軍守備不錯 清楚角色定位盼有表現

中央社／ 台北21日電
中職味全龍隊內野手陽念祖（圖）14日上到一軍，總教練葉君璋表示是球員輪替安排、陽念祖守備不錯；陽念祖表示，這次上一軍更知道該做什麼，釐清角色定位希望能有所表現。中央社
中職味全龍隊內野手陽念祖（圖）14日上到一軍，總教練葉君璋表示是球員輪替安排、陽念祖守備不錯；陽念祖表示，這次上一軍更知道該做什麼，釐清角色定位希望能有所表現。中央社

中職味全龍隊內野手陽念祖14日上到一軍，總教練葉君璋表示是球員輪替安排、陽念祖守備不錯；陽念祖表示，這次上一軍更知道該做什麼，也有危機感，釐清角色定位希望能有所表現。

游擊手陽念祖是龍隊2023年第5輪選進球員，2024年10月8日首度在一軍出賽，去年雖有被註冊、隨隊一軍，但沒有上到一軍出賽，今年7月14日升上一軍，目前也還沒有一軍出賽紀錄。

龍隊總教練葉君璋表示，主要是巡迴統籌教練古久保健二建議，因為一軍先發球員比較固定，板凳球員出賽機會少，所以適時做出一、二軍球員輪替，陽念祖在二軍打擊表現不算特別好，但守備不錯，主要是守游擊，二壘、三壘觀察起來也沒問題。

陽念祖表示，前兩次到一軍很緊張，這次獲得機會上到一軍，更明白自己該做什麼、已經做好準備，進到職棒也快4年了，開始有危機感，知道如果再不拿出表現就會被淘汰。

陽念祖自評進到職棒這幾年守備進步很多，想法上面、預設比賽狀況都更成熟，但打擊還需要再提升，打擊部門教練張建銘、林智勝都有提醒他，不是長打型的球員，先追求把球打平、打強。

龍隊今天以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿，陽念祖表示，去年林智勝引退賽時有進到大巨蛋，這次是第一次踏上大巨蛋的草皮練球，整體環境很舒服，也很期待有機會在大巨蛋出賽。

林智勝 葉君璋 味全龍

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