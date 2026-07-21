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中職／「雞毛二人組」明星賽都成傷兵 林英傑：看恩宇好痛、結果我更痛

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊牛棚教練林英傑。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊牛棚教練林英傑。圖／樂天桃猿隊提供

中職明星賽打出許多過往傳奇選手，昔日「雞毛二人組」很有默契，連在明星賽都一起傷退，林英傑也苦笑說：「真的！我看他（林恩宇）這樣的時候好痛，結果換我上去投，更痛。」

作為過去「誠泰三本柱」成員，林恩宇、林英傑19日在台北大巨蛋的登板勾起老球迷回憶，意想不到的劇本是林恩宇投到脫臼，林英傑則是面對林智勝被強襲球打到腳，「雞毛」同日成為傷兵。

「他投太用力了啦！看起來是滿出力。」林英傑聊到當天賽事，一開始就忍不住虧起老戰友，沒想到自己也是同樣下場。

林英傑透露，自己是在比賽一周前接到聯盟詢問，說大概1個人次，自己原先有猶豫，因為從退役後就沒有投球，都在訓練選手，「我們不在意上去時的掌聲大小，接到電話時，擔心的是我們去佔用這個舞台，這是他們（現役選手）的明星賽、不是我們的，我們根本沒有時間練投，萬一不小心丟到他們受傷。」但想想機會難得，還是決定接受邀請。

站上大巨蛋投手丘的第一念頭，林英傑笑說：「我就覺得距離好遠。」儘管在日職曾於巨蛋登板，但在台灣感受還是很不一樣，「以前球迷很少破萬，現在在4萬人面前投球，很棒、很享受。」林英傑說感謝聯盟，「對現在現役選手可能沒什麼，可是對我們來說是真的很棒，在上面會覺得原來這就是4萬人的感覺。」

林英傑坦言，若沒有受傷，自己會想續投，唯一顧慮是會希望不是面對現役選手，「落差真的太大，速度不一樣，如果是現役對現役會比較有看頭，說真的我也會怕怕的，萬一不小心丟到他。」

林英傑 中職 明星賽

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