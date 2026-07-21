中職／保護曾峻岳手套是反射動作 郭天信曝更在意再見接殺是張奕

郭天信成為今年中職明星賽的男主角，悲情角色迎來喜劇結局，自己登板關門成功終止9連敗瞬間，緊抱著借來的曾峻岳手套，避免被水淋濕，如同反射動作般、刻在骨子裡的細心獲得稱讚。

郭天信去年明星賽結束後自爆8連敗，讓這項非官方紀錄浮上水面，成為本屆賽事最熱話題，首日輸球後，總教練曾豪駒索性讓他在第二戰自己排打線，能不能贏自己負責，最終還讓他登板守住勝利。

比賽落幕後一處細節引起討論，面對隊友衝向自己潑水慶祝，郭天信緊緊將手套抱在懷裡，而曾峻岳留言：「天哥謝謝你保護他」，郭天信回覆：「謝謝阿岳願意借我手套」，揭幕手套主人正是曾峻岳。

郭天信透露，因為是滿臨時要上去投，確定要上時，才到牛棚去找手套，曾峻岳主動拿出來說要借他。

「球打出去，我也是一直在看球，不知道學長已經拿水衝出來。」儘管沒預期到會有潑水，郭天信卻毫無猶豫保護起手套，他說：「反射動作吧！」他解釋，小時候經濟條件沒有那麼好，養成珍惜手套的習慣，「有時下雨裁判喊暫停，也是放在球衣裡，比完賽也是馬上拿去防潮箱除濕。」

因為自己不喜歡手套弄濕、弄髒，對待其他人的球具也是一樣，郭天信說：「人家願意借我，保護好他的東西是應該的。」而他隨後眼尖注意到有人水瓶空了，「看到青仔（呂彥青）前輩潑完了，我就趕快就把手套丟給他。」

郭天信將曾峻岳的手套緊緊抱在懷裡。圖／味全龍隊提供

有趣的是，曾峻岳也是衝出潑水的一員，感覺根本不擔心自己的手套弄濕，郭天信笑說：「可能贊助商給他很多吧？」

他更爆料，曾峻岳當下在意的不是手套，而是再見接殺的人是張奕，「他就馬上跑來跟我說是張奕接的。」事實上，在他投球當下，3位外野手張奕、王威晨、岳東華「現職」都非外野手；郭天信坦言，其實上場時根本不知道場上守備員是哪些人，只知道內野，如果知道是那3人，「我應該只會擔心威晨，東華本來就會守外野，張奕賢拜以前是外野手育成第一指名，都有底子在。」說完擔心，「我會不會被威晨罵？」