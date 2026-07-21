中職／楊鈺翔睽違5年返一軍兒子成動力 感謝蕭一傑幫助

中職味全龍隊24歲投手楊鈺翔經歷手術復健，睽違近5年重回一軍投手丘，家人和兒子都到場見證，成為爸爸後心理狀態轉變更有動力，也感謝二軍投手教練蕭一傑的幫助。

投手楊鈺翔是龍隊2020年第3輪選進好手，首次一軍出賽為2021年8月6日，當年度一軍留下2場出賽紀錄後，就沒再上到一軍，2023年接受手肘韌帶置換手術（Tommy John），經過漫長的復健，到2024年9月開始回到二軍出賽。

直到今年7月10日楊鈺翔才又上到一軍，並在12日與統一7-ELEVEn獅隊比賽中繼登板，投3.1局無失分、飆速148公里，無關勝敗；楊鈺翔表示，不給自己設限，希望球速可以再提升，目標先突破150公里。

睽違近5年再站上一軍投手丘，楊鈺翔坦言，心情很緊張，直到完成第1局的投球後才比較緩和，本來設定的角色就是長中繼。

漫長的復健期和在二軍等待機會，楊鈺翔坦言，過程中也想過是否很難再上到一軍，每當浮現是否該放棄的念頭時，仍不斷提醒自己繼續堅持，感謝二軍投手教練蕭一傑的幫忙，分享過來人的心路歷程，如何轉換心態、不被負面情緒困住，「扶持我、幫助我，讓我有機會再站上一軍舞台。」

楊鈺翔的兒子約2個月前出生，多了不同的身分、心境也有所轉變，楊鈺翔表示，過去心態上比較缺乏動力、容易因為小事低落，現在想起兒子，就能馬上調整心態，睽違5年再於一軍登板，老婆和兒子也都有在場見證。