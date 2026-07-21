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中職／桃猿「雙洋砲」有望周末到位 曾總談本土先發最擔心1人

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊第二位洋砲威克，目前朝周六或周日一軍「開箱」準備。中央社
樂天桃猿隊第二位洋砲威克，目前朝周六或周日一軍「開箱」準備。中央社

樂天桃猿隊第二位洋砲威克，目前朝周六或周日一軍「開箱」準備，即將以「雙洋砲」應戰，對本土投手戰力帶來考驗，總教練曾豪駒表示，球隊策略是這樣，那就在831（註冊大限）前先試試看，想辦法看投手戰力能否銜接。

猿隊上半季戰績不佳，打線拖累戰績，下半季直接服雙倍特效藥，道威聖目前已在一軍出賽，第二位洋砲威克將在周四、周五隨二軍出賽，有機會在周六、日升上一軍。

曾豪駒坦言，要用雙洋砲，就必須仰賴本土先發可以頂上，目前只有陳克羿有持續在先發輪值出賽的經驗，比較不擔心他的投球狀況，其餘本土投手都需要密切關注，尤其以劉家翔最令他掛心。

猿隊本周首戰推出威能帝，後續則有陳克羿、艾菩樂、曾家輝、林子崴。至於是否有持續找新洋投，曾豪駒回應：「洋投會持續觀察。」

啟用大量本土先發，同時對後援戰力也是考驗，曾豪駒指出，必須要備有長中繼人選，包括邱駿威、楊彬都是選項，楊彬去年受到傷勢影響，今年狀況則是中規中矩，「有好的，也有不穩定的地方。」

媒體以「很勇」形容猿隊的洋將部署，曾豪駒笑答，「831以前我們先看，球隊策略是這樣走，我們就是先想辦法看可不可以把投手調度銜接上來。」

桃猿 中職 陳克羿

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