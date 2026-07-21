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中職／林英傑明星賽對決林智勝 直呼享受4萬人的感覺

中央社／ 台北21日電
2026中職明星賽傳奇球星林英傑（圖）登板投球，勾起球迷回憶。林英傑21日受訪時直言，在台灣巨蛋投球很不一樣，「這就是4萬人的感覺」。 中央社
2026中職明星賽傳奇球星林英傑（圖）登板投球，勾起球迷回憶。林英傑21日受訪時直言，在台灣巨蛋投球很不一樣，「這就是4萬人的感覺」。 中央社

中職明星賽傳奇球星林英傑登板投球，勾起球迷回憶，林英傑被林智勝強襲球擊中退場，雖僅投1人次，但直言在台灣巨蛋投球很不一樣，「這就是4萬人的感覺」。

中職今年明星賽設置「傳奇球星」卡，19日賽事林恩宇、林英傑先後亮相登板，勾起老球迷回憶，林恩宇傷退，林英傑則是面對打者林智勝，被林智勝強襲球打中腳、形成內野安打退場。

樂天桃猿隊牛棚教練林英傑今天賽前受訪提到，約1週前接到通知要在明星賽投球，退役之後幾乎就沒有再練投了，也想過是否會占用現役球員的明星賽舞台，也怕沒有練習不小心傷到現役球員、影響賽季，但在與家人討論過後，覺得機會難得、同意出賽。

林英傑回憶，旅日和國家隊時期在東京巨蛋、大阪巨蛋、札幌巨蛋都出賽過，但台灣有自己的大巨蛋感覺很不同，過去在台灣可能覺得1萬人球迷就很多了，但有了大巨蛋之後，站上投手丘感受：「原來這就是4萬人球迷的感覺、真的很棒。」

林英傑笑說，明星賽登板，突然感覺投手丘和本壘的距離好遠，很開心受邀，如果沒有被強襲球打到，應該會爭取再投1個人次，也看到了世代交替，希望年輕球員可以好好珍惜、享受舞台。

林英傑表示，有機會希望可以讓退役球員到台北大巨蛋走走看看，過往這些球員也替中職貢獻打拚，如果能有退役球員OB賽在大巨蛋舉行也會是話題。

林英傑 林智勝 明星賽

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