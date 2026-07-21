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中職／別談明星賽紀錄 葉總：不是明星賽、是趣味競賽！
中職明星賽上周末在台北大巨蛋熱鬧登場，打出許多話題，其中之一是郭天信終止個人9連敗，聊到這件事，葉總提出心中對於「明星賽紀錄」的疑問，認為這並非明星賽，說了好幾次「這不是明星賽」、「這是趣味競賽。」
郭天信在明星賽第2天第9局登板關門，賽後透露有詢問葉總得到同意，葉總今天被問到此事，透露自己是說「一個（打席）就好」，但其實早就想過會不只一個打席，「我早就想過，萬一沒有投完怎麼辦，好險是只有兩個。」
「這不是開玩笑。」葉君璋指出，有時選手看到球迷多會用力，其實是很危險的事，好在郭天信以前當過投手，所以相對安心一點。
至於子弟兵終止9連敗，葉總有疑惑，「這種明星賽也算明星賽嗎？還要算幾敗嗎？如果要用紀錄來講，這要怎麼紀錄？這是沒辦法累積任何資料的，所以我不會覺得這是明星賽，這是趣味競賽。」
「我重講一次，這不是明星賽，明星賽不是長這樣，這是趣味競賽。」葉君璋再三強調，大家開心、喜歡就好，但這不是明星賽。
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