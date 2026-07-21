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日職／軟銀20歲怪物左腕開季7連勝 超狂紀錄成大谷翔平後第一人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
前田悠伍開季以來豪取7連勝。圖截自DAZN
前田悠伍開季以來豪取7連勝。圖截自DAZN

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進入職業第3年的軟銀「選秀第一指名」左投前田悠伍，本季正迎來真正覺醒時刻。前田悠伍日前在作客面對羅德之戰，用98球先發7局，僅被敲4安無保送也無失分，完全壓制羅德打線，最終率領軟銀3比0取勝，也讓自己從開季至今維持不敗之身，個人豪取7連勝。

這名年僅20歲的左投目前防禦率僅有1.55，搭配多項驚人數據，讓軟銀球迷在社群上盛讚他「完全是王牌」、「大阪桐蔭最高傑作」。

更驚人的是，前田悠伍的狀態還隨著賽季深入持續提升。5月他出賽4場，防禦率為3.50；進入6月後，3場比賽防禦率降至0.95；7月至今3場比賽更只有0.43，連續2個月對手想從他手上拿分都相當困難。最近5場先發，他全部至少投滿7局，其中3場更是無失分，展現無比壓制力和比賽控制力。

前田悠伍高中時期就讀日本棒球名門大阪桐蔭，並以王牌身分活躍。2023年選秀會，他以第一指名身分加盟軟銀。前2個職業賽季，他在一軍僅登板4場，但進入第3年後快速站穩腳步，本季至今已拿下全隊第2多的7勝，成為軟銀先發輪值中不可或缺的一角。

面對這名20歲左投持續飆升的表現，球迷也給予高度期待。社群上湧入大量讚美聲，有人直呼「根本開無雙」、「太可靠了」、「真的太猛了」、「感覺會變成不得了的怪物」、「真的強到誇張」。

一項統計顯示，前田悠伍成為「高中畢業加入球團3年內取得開幕7連勝」的投手，前一位有如此表現的人正是2015年效力火腿的大谷翔平。

被外界認為是技巧派左投的前田悠伍，近年來持續提升平均球速，再加上原本就擁有的控球能力與變化球品質，已經培養出足以在一軍層級壓制打者的實力。

對力拚洋聯3連霸的軟銀而言，前田悠伍的崛起無疑是投手群一大利多。他不只補上先發輪值戰力，更以近乎王牌等級的表現撐起球隊戰績。如今這名開季仍未吞敗的年輕左投，接下來能把連勝紀錄推進到什麼程度，也成為軟銀後半季最受矚目的焦點之一。

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