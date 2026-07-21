中職／味全龍快閃店21天限時登場 小龍女8月起天天駐店

味全龍球團打造「DRAGONS POP-UP STORE」文創快閃店，將於7月31日至8月20日進軍松山文創園區（台北文創大樓1F穿廊），21天限時登場。本次快閃店不僅主打質感設計周邊，更推出啦啦隊人氣成員「每日駐店」與「100%還原女孩梳妝台」的沉浸式打卡體驗，另憑大巨蛋門票票根還享獨家折扣，以及週週抽球員親簽周邊與實戰用品等超值福利。

本次快閃店選址於兼具濃厚文藝氣息與時尚潮流氛圍的台北松山文創園區，將熱血棒球元素與現代設計風格完美融合，突破傳統運動周邊商品的刻板印象。快閃店特別針對日常穿搭與質感生活，推出多款兼具街頭潮流與文青質感的限定設計單品，讓應援商品不再只是球場限定，而是能輕鬆融入都市生活的時尚態度，打造今夏東區不可錯過的潮流打卡新地標。

延續味全龍啦啦隊「Dragon Beauties 新光人壽小龍女」的高人氣，快閃店特別將啦啦隊休息室同款「時尚梳妝台」原汁原味搬至現場，將店裝創意延伸為極致沉浸式的後台空間，邀請球迷親身體驗女孩們的專屬魅力，輕鬆拍出吸睛打卡美照。此外，8月1日至8月20日每日皆有小龍女成員擔任「值日店長」，當日消費滿2000元即可獲得專屬簽名與合照機會，近距離感受啦啦隊女孩們的潮流魅力與無敵活力。

快閃店營運期間凡出示「中華職棒大巨蛋賽事門票票根」，即可享獨家專屬折扣優惠；現場單筆消費滿6000元另可參加週週抽活動，有機會獲得球員「親簽實戰球衣」及收藏界夢幻天花板—珍稀聯名款「味全龍 X BE@RBRICK 庫柏力克熊 400%+100% 親簽版套組」。此外，達到指定消費門檻再贈限定「品牌提袋」與經典「紀念熱炒杯」。

「DRAGONS POP-UP STORE」快閃店位於台北松山文創園區內的台北文創大樓，緊鄰台北大巨蛋。營運期間若逢「味全龍台北大巨蛋主場賽事」，營業時間將特別延長至晚間 22:00（8/20最終日除外），歡迎球迷觀賽前後隨時探店來挖寶。