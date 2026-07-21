郭智輝 參選中華棒協理事長

經濟部前部長、科技企業家郭智輝宣布參選中華民國棒球協會第十四屆理事長，不同於傳統棒球人出身，他帶著十五年投入棒球的經驗，以及科技業最熟悉的數據、運動科學與企業管理思維，希望為台灣棒球補上「另一塊關鍵拼圖」，讓世界冠軍不只是歷史上的驚喜，而是可以不斷複製、持續挑戰的實力。

中華隊前年拿下世界十二強賽冠軍，寫下棒球史上最振奮人心的一頁，但郭智輝想問的是：「下一座冠軍，我們要靠運氣，還是靠制度？」

外界好奇郭智輝不是職棒球星，也不是名教練，為什麼要選棒協理事長，他說：「台灣從來不缺懂棒球的人，我也不會去教教練怎麼帶球、教選手怎麼打球。」強調自己的優勢恰恰是「不一樣」，長年經營科技企業，習慣從制度、數據與資源配置思考問題，能把這套企業經營邏輯帶進棒球。

郭智輝曾任棒協副理事長、成立並支持企業成棒隊，更投入運動科學與數據分析，與穀保家商長期合作的成果，讓他更相信這條路；穀保去年有七名投手球速突破一百四十五公里，團隊打擊表現亮眼，但郭智輝最常提起反而是「非預期性傷兵」大幅減少，他說：「把孩子練強當然重要，但我更希望他們可以健康地變強。」

十二強賽奪冠也讓郭智輝更加確定參選方向，由全越投資的灼見運動數據參與國家隊情蒐分析，他看到台灣在運科、數據與科技上的實力，認為一次奪冠固然令人感動，更重要是把成功背後的方法留下來。

郭智輝從企業家走進棒球協會，他說：「理事長不需要比總教練更會調度，我的工作是把平台搭好、把資源找來，讓真正懂棒球的人把台灣棒球帶得更遠。」