中職／德保拉明先發挑戰風神紀錄 雄鷹派後勁全力突破「障礙」

中信兄弟洋投德保拉前一場出賽拿下個人中職生涯第76勝、追平風神勝投數。明天將先發對台鋼雄鷹，德保拉生涯與雄鷹對戰尚無敗績，雄鷹隊先發投手為後勁。

38歲投手德保拉（Jose De Paula）去年球季因傷提前報銷，今年直到5月3日才回到一軍出賽，前一場先發出賽為7月12日對富邦悍將，投5局無失分、拿下個人本季第5勝、也是中職生涯累積第76勝，追平兄弟洋投風神（Jonathan Hurst）紀錄，並列中職勝投榜第10名。

明天中職賽事兩地開打，兄弟在主場台中洲際棒球場迎戰台鋼雄鷹，將由德保拉先發，生涯一軍對雄鷹有8場先發紀錄，拿下4勝、沒有敗績，生涯對戰防禦率1.39，本季2場對雄鷹先發，戰績1勝、對戰防禦率1.50。

雄鷹隊明天派出先發投手為後勁（BradinHagens），後勁前一場先發出賽為14日對富邦悍將，6局失2分吞敗，本季一軍對兄弟有3場先發紀錄，戰績1勝1敗，對戰防禦率3.00。

明天另外一地賽事，味全龍以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿，兩隊也都是由洋投先發，龍隊派出魔神龍（Marcelo Martinez），魔神龍前一場出賽為12日對統一7-ELEVEn獅隊，投2局失8分（6分責失分）吞敗，本季一軍與桃猿交手先發2場、拿下1勝，對戰防禦率2.08。

桃猿隊派出洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，威能帝前一場出賽為12日對台鋼雄鷹，投7局失1分非責失分、拿下勝投，本季一軍與龍隊交手，先發2場吞下1敗，對戰防禦率2.45。