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中職／魔神樂幻化為龍後首度對戰威能帝 21日大巨蛋友情對決

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
威能帝、魔神龍感情好，即使不同隊，魔神龍仍在今年為威能帝球員日當開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供
威能帝、魔神龍感情好，即使不同隊，魔神龍仍在今年為威能帝球員日當開球嘉賓。圖／樂天桃猿隊提供

2026世足賽

中華職棒明星賽的嘉年華會落幕，回歸例行賽較勁氛圍，台北大巨蛋明天由樂天桃猿、味全龍隊過招，投手卡司上演好戲，威能帝、魔神龍同場先發，也是這對好友首度對決。

魔神龍過去兩季以「魔神樂」之名效力猿隊，總是笑嘻嘻的威能帝，以及面對各種狀況淡定的魔神樂，都擁有著隊友認證的好脾氣，共築猿隊左右護法，去年聯手撐起冠軍之路，也建立起好交情。儘管兩人今年分屬兩支紅軍，互動依然熱絡，魔神龍甚至在威能帝球員日為他擔任開球嘉賓。

魔神龍本季對戰猿隊兩次，還不曾碰到威能帝，明天就要上演這對好友的首度過招。

洲際棒球場由台鋼雄鷹與中信兄弟隊交手，兄弟推出洋投德保拉先發，挑戰生涯第77勝，如能到手將超越風神，獨居中職生涯勝投榜第10位、兄弟隊史洋投第1位。

樂天桃猿 威能帝 台北

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