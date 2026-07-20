中職／桃猿辣年糕趴再公布5組藝人 NC恐龍啦啦隊也助陣

樂天桃猿隊年度主題日辣年糕趴將於7月24到26日前進台北大巨蛋，集結了頂級表演嘉賓、原汁原味的韓式應援，以及多款聯名限定商品與豐富的進場贈品，要讓球迷在三天內一次感受最極致的韓流棒球盛典。

辣年糕趴表演嘉賓陣容，除先前公布的流行天王羅志祥、天王RAIN及韓流舞王泰民外，更多實力派藝人也將輪番上陣。7月24日賽後，韓國前女團成員組成的怪物新人樂團LATENCY將登台，這支2026年出道即備受關注的實力派樂團，將以Live Band形式呈現K-pop能量，用最真實的聲音直面碰撞大巨蛋，帶來搖滾節奏與韓流能量的全面引爆。

25日男團Ozone將躍上大巨蛋舞台，把在練習室累積的汗水與夢想，化作真實的現場成果，把青春的悸動與熱血全部釋放，隨後由曾於韓國JYP磨練實力的全方位實力派女聲Kimberley陳芳語接力，將以渾厚 R&B 嗓音展現獨一無二的創作能量，用強大歌聲直擊球迷心底。

26日賽前邀請到金曲、金鐘雙料得主沈文程重磅登場，這位台灣搖滾傳奇不僅年輕時擁有豐富經歷，至今依然活躍於搖滾舞台，他將帶著滿滿的搖滾精神與招牌幽默感，與桃猿男兒奮戰到底；賽後壓軸則由金曲歌后蔡健雅帶來溫柔又慵懶的靈魂歌聲，為這場盛典劃下完美的句點。

辣年糕趴邀請韓國職棒NC恐龍應援團長任鐘德，帶領Rally Dinos啦啦隊成員正式參戰，將最正宗的韓式棒球文化帶進大巨蛋。24日及26日樂天女孩將與Rally Dinos展開精彩舞蹈 PK，展現台韓應援的熱情交流。此外，24日由「樂天雙子」彭彭與 Mika 帶來雙倍可愛的限定舞台；25日日由「YKK」小分隊獻上甜美演出，當天更將由籃籃、猿氣等成員組成限定韓團「MONKIX」帶來驚喜表演；26日則由言梓璇帶來個人首場舞台，展現令人心動的反轉魅力。

凡購買內野 B1、L2 有價票券入場，即可免費獲得「辣年糕趴限定發光拍拍手」乙支，讓球迷能點亮全場，共同打造震撼的大巨蛋紅色應援海；此外，還能獲得「辣年糕趴限定球員/韓援五本柱盲抽簽名小卡」乙張，每日皆有不同限定款式，極具收藏價值，邀請球迷天天進場，收集屬於你的辣年糕趴回憶。

為紀念此次盛事，Rakuten Monkeys特別推出兩大巨星聯名系列。在「Rakuten Monkeys x RAIN」聯名方面，以經典酒紅色結合RAIN官方LOGO，推出聯名球衣、老帽及應援巾，其中聯名球衣更致敬天王經典的「純白襯衫」造型，展現運動與潮流的完美融合。「Rakuten Monkeys x TAEMIN」聯名系列，則以泰民標誌性的珍珠湖水綠與黑色為主色調，推出聯名球衣、應援巾及鑰匙圈，將其「黑色藝術家」的神秘魅力與私下的反差萌完美呈現。活動期間，凡購買上述任一聯名系列商品單筆滿 $3,000 元，即贈限定小卡乙張（數量有限，送完為止）。

樂天桃猿隊年度主題日辣年糕趴將於7月24到26日前進台北大巨蛋，進場贈品包括「辣年糕趴限定發光拍拍手」、「辣年糕趴限定球員/韓援五本柱盲抽簽名小卡」。圖／樂天桃猿隊提供