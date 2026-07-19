中職／「謝謝基哥」幫止明星賽9連敗 郭天信：每個學長都想幫我除了⋯⋯

味全龍隊「天哥」郭天信第5年參與明星賽，苦吞9連敗後，今晚「二刀流」出賽，靠著學長陳鏞基用全壘打替他打下分數，他則在9局下登板關門，替自己守住1：0的勝利，終於拿下生涯明星賽首勝，賽後他也用吼到沙啞的聲音說「謝謝基哥」。

為了終止自己的明星賽連敗，明星隊教練團今天讓他自己安排先發打序，郭天信將自己排為明星隊先發第4棒，前後則排上右打的陳俊秀、陳鏞基保護他，而陳鏞基在4局上敲出陽春全壘打，轟回明星隊的致勝一擊。

郭天信點名，在這兩天的明星賽之中，最印象深刻的就是基哥那一轟，「因為這是基哥最後一次明星賽，也是他明星賽的第一轟，對他來說特別有意義，自己也很榮幸可以參與在其中。」

基哥替他打下的1：0領先後，明星隊在6局下一度面臨無人出局滿壘的危機，當時鎮守右外野的郭天信也直呼，「最緊張的就是那時候。」而投手呂彥青成功「拆彈」化解危機，郭天信從右外野興奮地衝刺奔回休息室後，呂彥青告訴他，「天信我就幫你到這裡囉，你自己好自為之！」

明星隊帶著1分領先直到9局下，郭天信原本已經被換代打退場，但明星隊啟用「傳奇卡」，讓他以「9連敗傳奇」的身份登上投手丘，郭天信說：「要謝謝餅總（林岳平），是他想到這個idea，他說 ，9下2出局如果還贏的話，就用9連敗傳奇讓你上去。」

聽到餅總這麼說後，郭天信興奮地跑去詢問母隊味全龍隊教頭葉君璋，郭天信說：「其實我去問他的時候，滿怕被打槍，就跟他說（投）一個人，ok嗎？他就說可以喔，我就去牛棚了。」

賽後郭天信坦言，最後的登板，自己興奮比緊張多一點，但也很怕勝利會敗在自己手中。而他最後成功抓下最後一個出局數，替自己守住勝利。

賽後被問及如何回報基哥替他打下的勝利？郭天信開完笑說：「如果之後例行賽有遇到，就盡量不要撲太多。」至於未來對到今天用美技接殺他的何品室融？郭天信說：「我一定會更努力去撲他的球，盡我所能！」

明星隊球員在這兩天的賽事目標一致，就是要替郭天信止敗，郭天信也十分珍惜每年能參與明星賽的機會，他說：「每個學長都想幫我打下勝利，除了（張）育成跟（吳）念庭。」