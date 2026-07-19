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中職／「基哥尻一支大的！」 陳鏞基回應郭天信敲明星賽首轟謝幕

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
陳鏞基與江坤宇重溫過往明星賽的合照。記者葉信菉／攝影
陳鏞基與江坤宇重溫過往明星賽的合照。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

統一獅隊43歲內野手陳鏞基球員生涯最後一次明星賽，寫下讓他都直呼「神奇」的引退劇本，4局上轟出一發左外野全壘打，打下明星隊的唯一分數，也幫助明星隊隊友郭天信終止明星賽9連敗；陳鏞基單場雙安還回到游擊防區，拿下單場MVP謝幕。

陳鏞基今天以明星隊先發第5棒、一壘手身份上陣，4局上從劉家翔手中揮出陽春全壘打，球在左外野標竿內落下，是他生涯在明星賽的首轟，也成為最後一轟，更寫下中職史上明星賽最年長開轟紀錄。

陳鏞基坦言，原以為那球會是界外，而他站在原地確認球飛上看台後，還罕見甩棒後才開始慢慢跑壘，他在賽後透露：「看球飛出去很開心，其實我在例行賽打全壘打也沒有跑這麼慢，大家也知道我打全壘打不會停在那裡看球，但今天我想說要享受一下那個氛圍，所以跑得比較慢。」

即使是自己生涯最後一次明星賽，陳鏞基這兩天想的，也是替郭天信終止他的明星賽連敗。今天在郭天信下一棒打擊，陳鏞基說：「天信在比賽中就一直跟我說，『基哥，尻一支大的！』感覺得出來他壓力很大、很想贏。」陳鏞基也確實回應「天哥」的期待，替他打下勝利。

甚至在6局下明星隊面臨無人出局滿壘的局面，陳鏞基擔任一壘手，他也直呼：「那應該是今天最大的危機，我打明星賽以來，第一次這麼專注、這麼專心在守備。」

陳鏞基前3打席就敲出2支安打，8局上第4打席，則是面對以「傳奇卡」登板的王建民，從國家隊學長手中擊出投手正面反彈球。賽後陳鏞基笑說：「對到前輩，我也不知道怎麼打，因為他也很久沒比賽了，希望能藉由這種方式去娛樂球迷。」

9局下2出局後，陳鏞基還從一壘移防游擊，回到他加入中職時最初的守位，陳鏞基說：「有點陌生，因為真的太久沒有守游擊，回到台灣第一年就是統一獅游擊手，最後一年也希望藉由這種方式回到游擊，哪怕是一人出局，讓我回味一下這種感覺也不錯，謝謝總教練給我這個機會。」

生涯最後一次明星賽風光謝幕，陳鏞基認為自己很幸運，「感謝球迷的愛戴，讓我有這個機會可以在明星賽出賽，這是一個很棒的回報，我永遠會記得這一刻，我也會珍惜接下來剩下兩個月的時間。」

陳鏞基在9局下2出局後回到過往鎮守的游擊防區。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在9局下2出局後回到過往鎮守的游擊防區。記者葉信菉／攝影

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

陳鏞基 郭天信 中職

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