中職／重現歐力士二游 平野惠一想起以前追不到後藤光尊的日子

昔日日本職棒歐力士隊二游組合，今天空降中華職棒明星賽，富邦悍將隊總教練後藤光尊、中信兄弟隊總教練平野惠一在第七局鎮守游擊、二壘防區，平野賽後爆料這是來自「後藤賢拜」的命令。

平野恵一和後藤光尊同是歐力士藍浪隊在2001年選秀會挑中的同梯，平野恵一是透過逆指名制度入團，後藤光尊則是第10指名，同是內野手的兩人在2002年至07年是二游搭檔也是競爭對手，平野多擔任二壘手，後藤則主要負責三游防區。

2007年後藤移防二壘並逐年站穩先發位置，被擠到外野的平野隔年即被交易到阪神虎隊，2013年平野回到歐力士再度同隊，但隔年換後藤光尊被交易至樂天金鷲隊，兩人也分別在2015、16年引退，腳步先後來到台灣，如今都以一軍教頭身分在異域打拚。

談到今天重現昔日歐力士二游，平野說：「後藤賢拜說這是他的命令，你要上去，所以才會上場。」他也提到，「剛剛在板凳時也有跟他講，很想念以前艱苦練習的回憶，那時後藤的身體素質就很好，一直都表現很好，我只能在他後面苦苦追趕。」場上局勢一壘有人時，擔心盜壘可能，兩人只靠一個眼神交會，就確認好誰進壘包接捕手傳球。

該局平野還參與雙殺守備，接到江坤宇的傳球後快傳一壘抓到出局數，讓球迷爆出歡呼聲。後藤評價平野這記傳球，給出「和現役時完全沒變」的好評。

後藤此役先以代打登場，林恩宇面對他賞出三振做出割喉手勢，被問到是否有看到？後藤笑說：「我沒有看投手的餘裕。」也透露：「一開始說只有直球，結果有變化球，有點嚇到。」這次在明星賽親自上陣，是在昨天就收到球團通知，「我是第一年，沒有拒絕的理由。」