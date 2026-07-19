中職／王建民二登明星賽就怕丟到蔡其昌 緊張到出手汗

中華職棒明星賽今年上演「傳奇海」，第二天再出現許多精彩橋段，台灣史上最強投手王建民在燈光秀中站上投手丘，對決中職聯盟會長蔡其昌，讓他直呼比前年明星賽登板更緊張，「因為對到會長，我怕丟到他，都出手汗了。」

比賽尾聲頻頻召喚「傳奇卡」，蔡其昌在八局上上場打擊，王建民站上投手丘迎戰，連續3壞球後，蔡其昌打向游擊滾地球，游擊手馬傑森技巧十足的撲下去，這球滾向外野形成安打，陳傑憲上場代跑蔡其昌；王建民繼續面對陳鏞基，讓他擊出投手前方反彈球，王建民接球後傳二壘策動雙殺。

王建民透露，知道會長想用這個場合示範ABS，知道會有這個橋段，連3壞球純屬意外，「沒有說好，就是沒有投進去，好險裁判撿了一顆壞球。」蔡其昌拍拍頭盔示意挑戰，改判壞球。

王建民讚蔡其昌很勇敢，「會長還是滿勇敢站在打擊區，滿靠近本壘板，不會去閃躲。」至於對戰陳鏞基的打席，王建民說：「鏞基應該是有保留實力，沒有用力揮。」

有趣的是，王建民透露，其實原本給他的設定就是投蔡其昌一個打席，「我跟他們講要換了，會長已經換了，我也要換了，結果他們都不看我。」

王建民在投球過程中轉頭，被問到是不是想看球速，笑答：「其實看不到，我轉過去球速已經消失了。」他預想能有110公里就不錯，好奇詢問「有到嗎？」得到記者回應「有」也滿意地笑了。