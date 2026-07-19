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日職／林安可單場雙安、3度上壘 西武終止2連敗
日本職棒埼玉西武獅隊台灣好手林安可連2場敲安，今天單場雙安、3度上壘演出，將打擊率拉升到2成18，西武也以6比3擊敗東北樂天金鷲隊，終止2連敗。
林安可昨天4打數1安打，今天擔任先發第5棒、指定打擊，2局上敲出的深遠飛球被接殺，不過3局上立刻敲出安打，延續連2場安打，8局上又補上此役第2支安打，外加6局上被觸身球，全場3打數2安打、3度上壘。
西武隊在3局上靠著小島大河的3分砲，單局攻下4分，7局上又追加2分，小島大河也貢獻1分打點的高飛犧牲打，先發投手高橋光成6局失3分的優質先發拿下勝投。
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