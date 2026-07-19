中職／陳鏞基明星賽最終戰轟回MVP 郭天信登板關門替自己終止9連敗

2026年中職明星賽連兩天吸引滿場4萬名球迷湧入台北大巨蛋，今天第二場比賽，中職會長蔡其昌、中職日籍教頭及多隊教練都以「傳奇球星」身份驚喜登場；而陳鏞基在生涯明星賽最終戰，以43歲的年紀轟回全場唯一分數，終場明星隊就以1：0擊敗中華隊，郭天信敲安還登板關門，總算終止個人明星賽9連敗。

明星隊陳鏞基生涯最後一次明星賽，4局上替自己寫下最完美的明星賽引退劇本，面對22歲的劉家翔，敲出一發左外野方向的陽春全壘打，以43歲又6天的年紀，寫下明星賽史上最年長開轟紀錄，也替明星隊打下1：0領先。

郭天信力圖終止明星賽9連敗，今天將自己排為先發第4棒。而他最緊張的時刻出現在6局下，明星隊啟用第一張傳奇明星卡，換上昔日旅日投手、現任富邦悍將隊投手教練許銘傑登板，先被宋家翔敲出安打，接著對上中華隊推出的傳奇球星、打擊教練高國輝，形成悍將隊教練團內鬥，許銘傑將高國輝保送上壘退場。

呂彥青接替許銘傑登板後，又被劉俊緯敲出安打，但他先解決何品室融，再讓王念好擊出雙殺打，滿壘局面成功「拆彈」，力保不失分，守住明星隊的領先優勢，呂彥青興奮指向右外野手郭天信，郭天信更是激動得蹦蹦跳跳跑回休息室。

7局上的傳奇對決，上演「小雞」林恩宇對決悍將隊總教練後藤光尊的戲碼，林恩宇用招牌「小雞滑球」K掉後藤光尊。

7局下明星隊不僅由後藤光尊上場守游擊，中信兄弟總教練平野惠一則擔任二壘手，投手呂彥青在1出局一壘有人時，讓許庭綸擊出三壘方向滾地球，由三壘手江坤宇傳給平野惠一，再傳一壘形成雙殺。

比賽在8局上進入更高潮，中職會長蔡其昌身穿整套球衣上場打擊，王建民則是登上投手丘，戴上手套轉身的那一刻，讓現場球迷爆出響亮的歡呼聲，昔日「台灣之光」投球的英姿再現。

王建民先讓蔡其昌擊出游擊滾地球，游擊手馬傑森十分配合地撲下去，但讓球滾向外野形成安打，接著蔡其昌退場由陳傑憲上場代跑，王建民接著對決陳鏞基，讓陳鏞基擊出投手前方反彈球，王建民接球後傳二壘策動雙殺，之後退場休息。

比賽進入9局下，還有傳奇球星登場亮相，明星隊推出「三毛」林英傑登板，中華隊再迎接去年季後引退的「大師兄」林智勝上場代打，林智勝敲出強襲球擊中林英傑形成內野安打，也把林英傑打退場。

郭天信在8局下退場，由陳傑憲上場接替右外野守備，但他在9局下2出局後，透過「傳奇卡」再上場，並且登上投手丘關門，最快球速飆到140公里，替自己守住勝利。

郭天信個人生涯參與五屆明星賽，賽前已吞9連敗，今天所屬的明星隊贏球，讓他終於能收下生涯明星賽首勝。

陳鏞基球員生涯的明星賽最終戰，打滿全場，敲出2支安打包括1發全壘打，有1分打點、跑回1分，9局下2出局後還移防游擊，為最後一趟明星賽旅程劃下句點，拿下MVP。

中職會長蔡其昌上場打擊。記者葉信菉／攝影

「台灣之光」王建民在全場4萬人的歡呼聲中登板投球。記者葉信菉／攝影

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

富邦悍將投手教練許銘傑登板。記者葉信菉／攝影

富邦悍將打擊教練、「棒球情人」高國輝登場代打。記者葉信菉／攝影

中職會長蔡其昌對決王建民敲出安打。記者葉信菉／攝影

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影