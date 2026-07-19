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中職／43歲陳鏞基生涯最後一場明星賽炸裂！ 寫史上最年長開轟紀錄

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中職／43歲陳鏞基生涯最後一場明星賽炸裂！ 寫史上最年長開轟紀錄

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

43歲「台灣轟炸機」陳鏞基引退年最後一場中職明星賽，今天在第二戰擔任明星隊先發第5棒、一壘手，4局上從中華隊22歲右投劉家翔手中轟出一發左外野陽春全壘打，寫下明星賽史上最年長開轟紀錄，引發全場沸騰，也幫助明星隊打下1：0領先。

統一獅隊內野手陳鏞基將在今年季後結束球員身分，生涯最一次以球員身分參與明星賽，已是中職史上第3年長在明星賽出賽的選手。

陳鏞基昨天在明星賽首戰替補上場，3打數敲出2支安打，還有2次盜壘表現。今天則是先發上陣，首打席面對獅隊隊友、22歲左投林詔恩，出右外野飛球出局。

4局上陳鏞基率先上場打擊，對上中華隊第2任投手劉家翔，把球轟出左外野全壘打牆，擊球後陳鏞基站在原地，確認球飛上外野看台後，他也高舉右手，接著秀了花式甩棒，興奮繞壘回到休息室後，在明星隊隊友面前跳起舞來，全場也停下來一起欣賞陳鏞基的全壘打慶祝儀式。

這是陳鏞基生涯明星賽首轟，同時也以43歲又6天的年紀，成為中職史上最年長擊出全壘打的選手，原紀錄為林仲秋在2000年明星賽寫下的41歲318天。

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影
陳鏞基在生涯最後一場明星賽開轟。記者葉信菉／攝影

陳鏞基 明星賽 中職

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