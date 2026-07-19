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中職／曾頌恩全壘打大賽二連霸 10萬獎金先請江坤宇吃島語

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊曾頌恩完成全壘打大賽二連霸。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊曾頌恩完成全壘打大賽二連霸。記者葉信菉／攝影

2026世足賽

中華職棒全壘打大賽由中信兄弟隊曾頌恩完成二連霸，拿到今年提升的冠軍獎金10萬元，首先要先請餵球投手江坤宇吃「島語」，他透露，其實本來就對二連霸有自信，找江坤宇再度餵球時就講好，「如果二連霸，我們就去吃島語。」

全壘打大賽今年改為每位選手2分鐘擊球時間，期間可使用1次60秒暫停，昨天預賽8名砲手較勁，前4晉級今天的決賽，分別是曾頌恩、王政順、宋晟睿，宋柏翰，上演3兄弟、1雄鷹相爭。

率先上場的宋柏翰，由效力樂天桃猿隊的哥哥宋嘉翔餵球，隨著開轟進度緩慢，暫停時間已見兩兄弟隔空對話氣氛偏激，以3轟作收後，宋嘉翔直接朝弟弟比出倒讚，宋柏翰腳步原已走向三壘側，看了哥哥的手勢後忍不住走回去回嘴，直接將兄弟吵架場景搬到明星賽上演。

宋晟睿敲出9轟、王政順敲出5轟，預賽以12轟居冠、最被看好奪冠的曾頌恩壓軸登場，進入金球時間前已有9轟，公益時間第2球就送出全壘打牆，最終將以10轟完成衛冕。

曾頌恩對於成績有遺憾，沒能在金球時間多打幾支，「節奏有點沒辦法掌握，沒像昨天那麼游刃有餘。」

曾頌恩儘管是遞補參賽，但身為「巨蛋王」，又是去年冠軍，原本就是冠軍呼聲最高人選，他也透露這次跟江坤宇說要再找他餵球時，江坤宇就說：「那我們會二連霸」，曾頌恩回應：「如果真的二連霸，就去吃島語吧！就當作是慶功宴，他辛苦了，我也辛苦了。」

就連前3位對手比賽進行期間，隊友們都跟他說「你自己帶食物上去就好」，曾頌恩笑說：「我怕自己在上面很尷尬，所以就自己去搬椅子，比較貼心的是對面學弟還有拿水上來給我喝。」至於兄弟教頭平野惠一，他爆料：「他今天好像很累，外面都沒看到他。」

曾頌恩當然還有更大期待，「全壘打大賽和比賽還是有差。」仍在尋求拉抬賽季成績的他，坦言「每顆球都全力揮擊的感覺還不錯，也希望可以把這個感覺帶到比賽裡。」

對於明年是否挑戰三連霸，曾頌恩透露，聯盟有提到請他當「魔王」的構想，「他們是有講說獎金都有提升，希望參加的人越多越好，就不會有遞補參賽的問題。」至於最想碰到的對手，他認為要挑就挑大魔王，也就是台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹。

全壘打大賽決賽成績

宋柏翰 3轟

宋晟睿 9轟

王政順 5轟

曾頌恩 10轟

中信兄弟隊曾頌恩完成全壘打大賽二連霸。記者葉信菉／攝影
中信兄弟隊曾頌恩完成全壘打大賽二連霸。記者葉信菉／攝影

江坤宇 曾頌恩 中職

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