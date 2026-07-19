中職／江國豪捨郭天信球棒贏下「連連看打擊戰」 歸功陳傑憲餵球厲害

中職明星賽「連連看打擊戰」，4名投手上場打擊比準，最終由富邦悍將隊江國豪與替他餵球的陳傑憲展現絕佳搭配，以4連線勝出，江國豪笑說：「表現得可圈可點，我的餵球投手很厲害。」

江國豪以超準的擊球落點，技壓羅戈、李超和李欣穎，拿下「連連看打擊戰」冠軍，他與陳傑憲在賽前就擬好策略，陳傑憲透露：「我跟他說，等一下你打你的，我來移動就好，配合得不錯，但我滿意外的，本來想說大概以連兩條、三條為目標，但他連了四條線。」

江國豪嘗試擊向內、外野時，都很有效率地將球打進得分區，最後卻在嘗試「點」向一壘時多次失手，賽後他笑說：「我一開始跟傑憲說『短打不用擔心，我戰術組的，沒問題。』」陳傑憲也補充表示，江國豪說短打是他的強項，兩人卻差點敗在短打。

在江國豪打擊時，他選定的音樂則是富邦悍將隊友林澤彬的應援曲，除了是希望自己的打擊表現能像他應援曲內容一樣「彬彬ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ 」，另一層原因也很暖，江國豪說：「我本來想說他會入選明星賽，後來沒有，我就（用應援曲）把他一起帶過來。」

為了拿下這場勝利，連江國豪所使用的球棒也有考量，「我一開始拿（郭）天信的棒子，但在準備的時候就想說，不對，天信你帶衰，不好，之後就換成（江）坤宇的球棒。」

而拿下勝利後，兩人也希望能幫明星賽隊友郭天信帶來好運，陳傑憲表示：「我們跟天信說，我們從趣味競賽第一場開始，就要贏到正式比賽，我們給他信心了，應該沒問題吧？再10連敗我們也認了。」江國豪則笑說：「他排自己打第4棒，再輸我們也沒辦法了。」

江國豪「連連看打擊戰」勝出。圖／富邦悍將隊提供

江國豪搭配餵球投手陳傑憲，贏下「連連看打擊戰」。圖／富邦悍將隊提供