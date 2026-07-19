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中職／高中後首次打擊就開轟 李超向申皓瑋笑喊「我才打5顆就1支」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
李超在明星賽賽前打擊練習開轟。記者葉姵妤／攝影
李超在明星賽賽前打擊練習開轟。記者葉姵妤／攝影

2026世足賽

味全龍隊投手李超，今年以外卡身分入選明星賽中華隊，昨天登板投1局無失分，今天賽前練習時則是拎起球棒上場打擊，還扛出一發全壘打，高中之後首次打擊就在大巨蛋開轟，他自己也笑說：「我嚇到！」

李超今天在賽前打擊練習時，跟著中華隊陣中包括林子崴、盧孟揚等投手一起上場打擊，李超的目標就是全壘打牆外，且只揮5球就擊出1發全壘打，他笑說：「我想要打過啊！我覺得我可以，結果真的打出去，自己也嚇到。」

李超透露，前一次打擊已經是高三的時候了，進入職棒後因為「會被罵」也沒機會練打，今天甚至沒帶打擊手套，直接借了張翔的球棒就上場，展現神力把球轟出牆。

打5顆就敲1轟，李超還開完笑向昨天在全壘打大賽僅敲2轟的申皓瑋喊話，「申皓瑋，我才打5顆，不到1分鐘，就1支了！」

至於為什麼拿張翔的球棒，他笑說，張翔是他在中華隊好朋友，「我進來這隊，其實大家都比我年輕，他們年輕人都滿好笑的，大家感情都還不錯。」他也笑說：「張翔都會用最無辜、最穩的臉，做一些很好笑的事。」

李超接著爆料，張翔昨天在賽後演唱會準備開始時，抓準中華隊總教練高志綱走進休息室的當下，在休息室的玻璃前揮棒，李超大笑說：「平常不揮，在演唱會、教練走下來的時候揮，揮就算了，他還問我說『你有沒有覺得我哪裡怪怪的？』他平常不問那些好的打者，問我幹嘛？而且他都不會笑，就穩穩的臉說『就想揮。』」

申皓瑋 李超 盧孟揚

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