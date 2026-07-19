中職／投手賽前搶著打擊拚開轟 陳冠宇許願「投手版全壘打大賽」

中職明星賽第二天，賽前的打擊練習，投手群也躍躍欲試，兩隊陣中不少昔日強打紛紛借來球棒上場小試身手，熱愛打擊的樂天桃猿隊左投陳冠宇就提議，「希望下一屆如果還有機會入選，能有一個投手版的全壘打大賽。」

今天賽前打擊練習，明星隊、中華隊陣中都有多位投手拿起球棒上場打擊，且包括陳冠宇、羅戈、林子崴、李超等人都把球轟出大巨蛋全壘打牆。

其中猿隊陳冠宇、林子崴是穀保家商的學長、學弟，青棒時期就是知名的「二刀流」好手，兩人今天賽前還下賭注，陳冠宇說：「因為我們很喜歡去吃美食，所以有先說好，沒有打過（牆）的人，下一次就要請客。」

而兩人在打擊練習時都扛出全壘打，不分勝負，因此陳冠宇還是疼惜學弟地笑說：「這次就還是來學長來（買單）吧！」

陳冠宇高中時期曾留下經典的「哭著打安打」畫面，他也透露，自己平常在休賽季也會跟著爸爸去打壘球比賽，算是對打擊很有興趣，因此在明星賽抓到機會，就想要重溫一下打擊的感覺。

幾位投手賽前打得意猶未盡，陳冠宇也想向中職會長提議，「希望可以讓投手有機會打全壘打大賽，不用正常距離，少棒那種也可以。」他直言，如果真的能舉辦給投手參加的全壘打大賽，他一定報名，賽前一起練打的中信兄弟終結者李振昌也會參與。

至於今天明星賽比賽中，是否有機會看到陳冠宇以打者身份上場？身在明星隊陣中的陳冠宇笑說：「不行啦，今天再輸，（郭）天信就10連敗了。」