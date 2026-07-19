中職／聽王念好應援嘴角失守 李東洺：因為真的滿難聽

李東洺連兩年中職明星賽都有美聲應援，昨天王念好直接在三壘防區拿起麥克風為他喊加油，李東洺透露一下來第一句話就問他：「為什麼你有麥克風？」個性內向的李東洺，這次在中華隊當學長，也讓他深深感受到陳傑憲有多厲害。

李東洺在去年明星賽有來自Uni Girls瑟七甜喊應援：「李東洺！李東洺！中華英雄李東洺！」今年也有來自王念好版本的加油聲，拉高音甜甜為「李東～洺～」加油，讓投手丘上的李東洺都忍不住嘴角失守，而他笑出來的原因也很真實。

「因為，滿難聽的。」李東洺透露，王念好平常都是這樣亂叫，自己已經滿習慣，「之前有次剛好拿手機拍起來，跟他說我要發。」就是那支在網路上瘋傳的王念好尖聲應援影片。

李東洺笑說，王念好個性活潑，本來就很好笑，也忍不住吐槽他昨天的雷射肩比賽表現，「就是…守三壘就好，可能沒有機會去外野啦！」他還透露心中疑惑，「本來想說守三壘應該還是有點能力，但沒想到控球這麼差。」

李東洺年紀、年資並不符合亞冠賽參賽資格，本屆是以「外卡」助陣中華隊，年紀相比多數隊友要大一些。扛起學長身分，李東洺有一些不習慣，「上一屆有傑憲在，他本身就比較活潑、是會帶領大家的學長，我本身比較安靜一點，沒想說自己有一天自己會是球隊裡年紀比較大的。」

他說身為學長，會想說主動找學弟們聊天，帶動一下團隊氣氛，「但我可能不太會聊天，所以會尷尬一點。」

儘管另外兩位「外卡」李超、林栚呈也都偏話多，但李東洺指出，畢竟他們還是第一次參與這種團隊，少有碰到許多其他球隊選手的經驗，而陳傑憲就真的很厲害，熟的、不熟的都能聊，「和他打了三四次比賽，真的是一來每個人都有話講，不熟也能聊起來，覺得他真的很厲害，很有領袖氣質，相信明星隊那邊應該會很嗨，我們這邊就比較安靜一點。」