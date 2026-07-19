中職／王念好首次明星賽4萬人面前秀雷射肩 光總：守二壘就好

富邦悍將隊21歲三壘手王念好今年入選明星賽中華隊，並且無預警被欽點為隊長，昨天首日還參與「超神準雷射肩」賽事，讓他一直處在十分緊張的狀態，最後僅拿下2分，母隊總教練後藤光尊也告訴他：「守二壘就好。」

王念好生涯首次參與中職明星賽，昨天直到明星賽開打前都難掩緊張，為了參與雷射肩賽事積極做準備，他坦言：「因為不是自己擅長的，4萬人看我丟球，不緊張才怪！」

內野手嘗試外野長傳，王念好還找來悍將總教練後藤光尊協助，但王念好最後以2分收場，冠軍則是由樂天桃猿隊外野手何品室融以20分勝出。是否因為這樣的表現斷了自己的外野之路？王念好說：「外野也不是只有丟球，搞不好我追球能力不錯。」

今年明星賽中華隊由24歲以下的球員為主，為年底亞冠賽做準備，王念好也在明星賽前一天的晚宴上，突然被通知要改坐主桌，才知道自己是中華隊的隊長。而他過去在U18世界盃也曾擔任國家隊隊長，角色不算太陌生。

生涯首次明星賽，和年紀相仿的球員同隊作戰，王念好透露：「第一天滿好玩的，但前面感覺大家有點放不太開，到第5局之後，大家才感覺玩得比較開。」

比賽中他還穿上《大富翁》人物孫小美的服裝和頭飾上場，但王念好直言，自己其實不認識孫小美，「進去休息室看到有很多衣服，有人說可以穿看看，覺得這套紅色的滿顯眼，我還以為是皇帝！」